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Пандемия коронавируса ,  
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Помпео заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом

Госсекретарь США заявил, что на лабораторное происхождение вируса указывает «значительное количество» доказательств. Также есть свидетельства того, что Китай скрывал данные о вирусе
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось из лаборатории в китайском городе Ухань, на что указывает «значительное количество» доказательств. Об этом в интервью ABC News заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы с самого начала говорили, что этот вирус возник в Ухане в Китае», — сказал он. По словам госсекретаря, мир не впервые сталкивается с угрозой вируса «в результате неудач в китайской лаборатории». Он отметил, что, согласно выводам многих экспертов, новый вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание, был создан человеком. «У меня нет причин не верить этому на данный момент», — заявил Помпео.

При этом госсекретарь сообщил, что знаком с заявлением Национальной разведки США о том, что коронавирус не был создан искусственно. Отвечать на вопрос, было ли распространение вируса намеренным, Помпео отказался.

По словам Помпео, США могут подтвердить, что компартия Китая «делала все возможное, чтобы мир не узнал [о ситуации с коронавирусом] своевременно».

Западные спецслужбы обвинили КНР в уничтожении данных о вспышке COVID-19
Политика
Фото: Jessica Hill / AP

Госсекретарь США считает, что у Пекина была возможность «предотвратить все бедствия, постигшие мир», но вместо этого власти КНР повели себя как авторитарные режимы, пытаясь «скрыть, спрятать и запутать». По мнению Помпео, Китай использовал для этих целей и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что ВОЗ своими действиями способствовала «дезинформации» Китая о COVID-19, что привело к масштабной вспышке заболевания.

По словам Помпео, угроза распространения вируса сохраняется, так как Китай отказался предоставить иностранным специалистам доступ в лабораторию в Ухане. «У нас до сих пор нет образцов вируса, которые нам нужны. Это постоянная угроза, продолжающаяся пандемия. А Коммунистическая партия Китая продолжает блокировать доступ лучшим ученым западного мира, чтобы они смогли выяснить, что произошло», — заявил он.

Госсекретарь также заявил, что в результате «классических коммунистических усилий по дезинформации» по всему миру, в том числе в Штатах, пострадали тысячи людей. Он также напомнил слова Трампа о том, что все причастные к этой ситуации понесут ответственность.

Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
Общество
Фото: Aly Song / Reuters

Накануне стало известно, что разведывательный альянс «Пять глаз», куда входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, подготовил доклад, из которого следует, что Китай намеренно скрывал новости о появлении коронавируса и уничтожил доказательства проведения опытов с COVID-19 в лабораториях. Авторы утверждают, что в начале января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

16 апреля телеканал Fox News сообщил, что вирус возник в одной из бактериологических лабораторий Уханя как результат попыток Пекина превзойти Вашингтон в наработках по генной инженерии. По данным канала, его распространение началось случайно, после того как заразился один из сотрудников. После этого Трамп заявил, что правительство США пытается установить, соответствует ли эта информация действительности.

В Китае отвергают версии, связанные с искусственным происхождением коронавируса, и напоминают про заявление ВОЗ о том, что свидетельств его создания в лаборатории нет.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Майк Помпео, коронавирус, Китай
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