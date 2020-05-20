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Пандемия коронавируса ,  
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США оценили ущерб миру от пандемии в $9 трлн

Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный по сравнению с той ценой, которую заплатил мир, заявил Помпео. США выделили на борьбу с коронавирусом около $10 млрд, а вклад КНР составил лишь $2 млрд, отметил госсекретарь
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Китай должен выделить на борьбу с распространением коронавируса более $9 трлн, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.

«Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожен по сравнению с той ценой, которую из-за него заплатил весь мир. Эта чума уже обошлась в 90 тыс. жизней американцев, с марта более 36 млн американцев потеряли работу. По всему миру 300 тыс. умерших и, по нашим оценкам, может быть до $9 трлн [ущерба]», — сказал Помпео.

Он отметил, что США выделили на борьбу с коронавирусом в мире, в том числе на разработку вакцины и гуманитарную помощь, около $10 млрд, в то время как вклад Китая составил лишь $2 млрд.

Советник Трампа обвинил Китай в распространении COVID-19 через туристов
Политика
Фото: Alex Brandon / AP

США обвиняют Китай в том, что он скрыл данные по коронавирусу. Вашингтон в том числе пригрозил КНР санкциями, если Пекин не предоставит полной информации о событиях, вызвавших пандемию.

Как утверждал ранее Помпео, коронавирус появился в лаборатории в Ухане, на что, по его словам, указывает «значительное количество» доказательств. В Министерстве безопасности США, в свою очередь, обвинили Китай в том, что тот скрыл не только масштабы вспышки, но и серьезность заболевания. Так, по данным AP, приуменьшив опасность ситуации с COVID-19, КНР нарастила импорт защитных масок, костюмов и лекарств и сократила их вывоз из страны.

Китай обвинения США в искусственном создании коронавируса и сокрытии данных о заболевании опровергает. Всемирная организация здравоохранения заявления Вашингтона назвала спекулятивными и бездоказательными.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Майк Помпео, коронавирус, Китай
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