Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Ростех заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500% Общество, 06:43 Вильфанд перечислил «очаги» теплой погоды в России на предстоящей неделе Общество, 06:40 Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Политика, 06:11 Трамп заявил о попытке Китая «скрыть ошибку» с коронавирусом Общество, 05:45 МВД Венесуэлы сообщило о предотвращении вторжения боевиков из Колумбии Политика, 05:10 Трамп анонсировал создание в США вакцины от коронавируса до конца года Общество, 04:48 AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств Общество, 04:02 Трамп заявил об отсутствии данных разведки в США о коронавирусе до января Политика, 03:39 Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому Политика, 02:50 Президент Сербии анонсировал отмену введенного из-за вируса режима ЧС Общество, 02:26 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек Общество, 01:54 Эксперт Минздрава обозначил пик эпидемии коронавируса в России Общество, 01:41 В Праге установили доску и памятник бойцам Русской освободительной армии Политика, 01:38 Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандального высказывания Общество, 00:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Почти весь январь Китай скрывал от Всемирной организации здравоохранения данные об опасности коронавируса, в то же время увеличив импорт защитных масок, хирургических халатов и перчаток, сообщило AP
Фото: Gao Xiang / Xinhua / AP
Фото: Gao Xiang / Xinhua / AP

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты. Об этом со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США (DHS) сообщает AP.

Преуменьшая степень серьезности коронавируса, Китай нарастил импорт и сократил вывоз медицинских товаров, говорится в документе. При этом власти КНР пытались скрыть это, «отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных».

Согласно докладу, почти весь январь Китай скрывал от Всемирной организации здравоохранения данные о степени заразности коронавируса, параллельно увеличив импорт защитных масок, хирургических халатов и перчаток.

По данным американской разведки, изменения в импорте и экспорте Китая вышли за пределы нормы с вероятностью 95%.

Помпео заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом
Политика
Майк Помпео

В середине апреля телеканал Fox News сообщил, что коронавирус появился в одной из лабораторий Китая в результате его попыток превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. Первым COVID-19 случайно заразился сотрудник лаборатории, пишет телеканал.

Версию о том, что вирус был искусственно создан, в Бюро разведки и исследований Госдепартамента США не поддержали, отметив, что доказательств этому нет. Однако позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него есть данные, которые позволяют говорить о появлении коронавируса именно в китайской лаборатории. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что у Пекина была возможность «предотвратить все бедствия, постигшие мир», однако вместо этого власти КНР повели себя как авторитарные режимы, пытаясь «скрыть, спрятать и запутать».

Как следует из совместного доклада спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, после проведения опытов в лаборатории власти КНР поручили уничтожить доказательства, а также намеренно скрывали новости о появлении коронавируса, сообщила The Daily Telegraph.

В Китае же информацию об искусственном происхождении коронавируса опровергли. Всемирная организация здравоохранения «многократно заявляла, что нет никаких свидетельств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории», отметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Китай, коронавирус
Материалы по теме
Китай не пригласил ВОЗ к расследованию по происхождению коронавируса
Политика
США обвинили Китай в поставке некачественных тестов на антитела к COVID
Политика
Кремль заявил об отсутствии подтверждений сокрытия Китаем данных о COVID
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter