ЕК предложит санкции из-за торговли Северной Кореи с Россией

ЕК предложит включить в новый пакет санкций против России меры за нарушение потолка цен на нефть и торговлю с КНДР. Москва и Пхеньян отвергали данные о военном сотрудничестве

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Еврокомиссия в рамках 14-го пакета санкций против Москвы из-за военных действий на Украине предложит ввести меры против судов, которые, как полагают в ЕК, перевозят северокорейскую военную технику в Россию, а также танкеров, которые нарушают потолок цен на нефть от стран G7, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Помимо этого, в санкционный список могут попасть 40 компаний: российские, которые закупают оборудование для вооруженных сил, а также фирмы из третьих стран, которые, по данным Брюсселя, поставляют России электронику, полупроводники и чипы европейского и американского происхождения. Иностранные компании расположены в Объединенных Арабских Эмиратах, Киргизии, Турции и Китае.

По данным Reuters, Еврокомиссия неофициально обсуждает предложения со странами — членами блока, а затем их представят Совету ЕС. МИД Швеции ранее сообщал, что в новый пакет должен войти запрет на поставки российского сжиженного природного газа. В ЕК отмечали, что согласование мер сопряжено с трудностями.

США и Южная Корея неоднократно обвиняли КНДР в отправке военной помощи России для использования на Украине. Белый дом США заявлял, что Москва получила от Пхеньяна баллистические ракеты, а южнокорейское Минобороны сообщило в марте, что с 2023 года Северная Корея отправила в Россию 7 тыс. контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием. Москва и Пхеньян это отрицают, МИД России заявлял об отсутствии доказательств того, что страны ведут «незаконное военно-техническое сотрудничество». В сентябре 2023 года, после визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, в Кремле заявили, что стороны не подписывали соглашений в этой сфере и не имели таких планов.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель был утвержден в декабре 2022 года. Власти России в ответ запретили поставки иностранцам, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Экспорт переориентировали на другие рынки: как заявляли в кабмине, в 2023 году 86% поставок нефти пришлось на дружественные страны по сравнению с 40% в 2021-м. Москва считает санкции, введенные из-за военных действий на Украине, незаконными и неэффективными.