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Политика ,  
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МИД назвал бездоказательными сообщения о военном сотрудничестве с КНДР

Захарова: доказательств военного сотрудничества России с КНДР нет
Представителя МИД России Марию Захарову спросили о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна на фоне запуска северокорейского спутника-шпиона. Она ответила, что доказательств такого сотрудничества нет
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters

Каких-либо доказательств того, что Россия и КНДР ведут «незаконное военно-техническое сотрудничество», нет, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге. Вопрос был задан в связи с запуском Северной Кореей военного спутника.

«Обвинения, которые были предъявлены нам, они предъявляются нам регулярно со стороны коллективного Запада в якобы незаконном военно-технологическом или военно-техническом сотрудничестве с КНДР, они не имеют под собой никаких доказательств», — сказала она.

Она добавила, что такие обвинения озвучивают с пометкой highly likely («весьма вероятно»), а подтверждений им нет.

Ответственность за обострение ситуации в регионе Захарова возложила на США и их союзников.

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Накануне, 21 ноября, в Южной Корее и Японии сообщили о запуске КНДР ракеты, предположительно, с военным спутником-шпионом. Reuters отмечает, что это был первый удачный пуск после двух неуспешных в этом году и он состоялся через два месяца после того, как президент Владимир Путин встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который приезжал в Россию.

Эксперт Ли Чун Гын из Южнокорейского института научно-технической политики ранее говорил Reuters, что заявления Путина при встрече с корейским коллегой могут свидетельствовать, что Москва будет стремиться передать Пхеньяну технологии производства спутников, но не делать их для него.

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В июле российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания Корейской войны. Визит способствовал «укреплению российско-северокорейских военных связей», заявляли в пресс-службе Минобороны.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
КНДР МИД военное сотрудничество

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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