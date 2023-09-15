Песков опроверг подписание соглашения с КНДР о военном сотрудничестве
В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве не подписывалось, так как не было таких планов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Ни об этом, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было. Не было таких планов», — сказал он.
Так представитель Кремля прокомментировал заявления США и Южной Кореи, что сотрудничество России и КНДР в военной области нарушает санкции ООН.
Совбез ООН ввел санкции в отношении КНДР, они предусматривают в том числе запрет на поставку стране вооружений.
Лидер КНДР находится в России с официальным визитом. Так, 13 сентября он посетил космодром Восточный в Амурской области, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным.
По словам президента России, Ким Чен Ын заинтересован в ракетной технике и развитии космоса. На 16 сентября у лидера КНДР запланированы переговоры с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.
На этом фоне замглавы южнокорейского МИДа Чан Хо Джин заявил, что военное сотрудничество России и Северной Кореи считается серьезным нарушением резолюций Совбеза ООН и что Сеул не исключает возможность ответа на эти действия вместе с Вашингтоном.
Южная Корея и США отметили, что Россия «должна действовать ответственно как участник создания системы нераспространения и как постоянный член» Совбеза ООН.
Совет национальной безопасности Южной Кореи призвал стороны не заключать сделки по торговле оружием — в противном случае Москва и Пхеньян «заплатят цену».