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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о риске санкций ЕС для десятка фирм за поставки России

Bloomberg узнал о возможных санкциях против компаний из-за поставок России
Сюжет
Война санкций
Несколько турецких, китайских и эмиратских компаний могут попасть в новый пакет санкций против России, выяснил Bloomberg. По данным агентства, Брюссель подозревает их в поставках подсанкционных товаров
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Евросоюз оценивает возможность введения мер против более чем 12 компаний за поставки в Россию подсанкционных товаров европейского и американского производства на миллионы евро, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный документ.

В основном речь идет о российских компаниях, остальные — из Турции, Китая, ОАЭ и Гонконга. Среди импортированной в нарушение санкций продукции были компоненты для навигационных систем для ракет, антенны и детали для компьютерной техники.

Ожидается, что новый пакет санкций будет обсуждаться представителями стран ЕС на этой неделе.

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Экономика
Фото:Eric Vidal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Страны «Большой семерки» в последние месяцы прилагают особые усилия для закрытия путей обхода санкций против России. Западные государства пообещали вводить санкции против компаний и физических лиц в третьих странах, способствующих функционированию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Этот вопрос поднимет госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай в конце апреля, выяснила Financial Times. По данным газеты, он сделает «самое ясное предупреждение» о недопустимости нарушения санкций против России за все время. Один из собеседников издания рассказал, что Китай все больше обеспокоен возможностью западных санкций против своих банков.

В последнем, 13-м, пакете санкций ЕС были названы китайские, турецкие и другие компании, которые попали под ограничения за обход торговых рестрикций.

Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить. Президент Владимир Путин вместе с тем признавал, что они останутся на долгий срок.

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