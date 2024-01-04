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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом обвинил Россию в использовании северокорейских ракет на Украине

Кирби: Россия начала использовать северокорейские ракеты на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия начала применять на Украине баллистические ракеты, переданные КНДР, заявил Кирби. Москва и Пхеньян неоднократно опровергали поставки северокорейского оружия в Россию. Лавров говорил, что это слухи, распускаемые американцами
Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters

Россия начала применять полученные от КНДР баллистические ракеты для ударов по Украине, заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Москва и Пхеньян ранее неоднократно опровергали поставки северокорейского оружия в Россию.

«Наша информация показывает, что КНДР недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько таких ракет», — сказал Кирби. В последние дни, по его словам, «российские войска запустили по крайней мере одну из этих северокорейских баллистических ракет по Украине».

Представитель Белого дома назвал передачу северокорейского оружия России «значительной и тревожной эскалацией» и заявил о намерении США ввести дополнительные санкции и поднять этот вопрос в Совбезе ООН.

Ранее 4 января о том, что Россия начала применять в зоне конфликта северокорейские ракеты, со ссылкой на источники сообщала The Washington Post (WP). По данным газеты, Москва получила от Пхеньяна «несколько десятков» баллистических ракет малой дальности, несколько из которых уже были выпущены по Украине в конце декабря и начале января.

О массированных ударах Киев сообщал в ночь на 29 декабря и на 2 января. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 2 января военное ведомство отчиталось о об ударах по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах. «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — заявили тогда в министерстве.

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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

США не в первый раз заявляют, что КНДР может предоставлять России военную помощь. Эти данные опровергала как корейская, так и российская стороны. Пхеньян заявлял, что не поставлял и не планирует поставлять Москве оружие. Когда в сентябре 2022 года газета The New York Times и агентство Associated Press со ссылкой на данные разведки США сообщили о том, что Россия закупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» у КНДР, российский постпред при ООН Василий Небензя назвал эти данные фейком.

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В сентябре 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что в ходе шестидневного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию не было подписано никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве, так как не было таких планов. Месяц спустя министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь заявил, что утверждения о поставках военной помощи из Северной Кореи — слухи. «Я не комментирую слухи. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, это не новость. Это всем хорошо известно», — отметил министр.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белый дом Джон Кирби баллистические ракеты поставки оружия Россия КНДР Военная операция на Украине
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