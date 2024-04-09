В ЕК заявили о трудностях с согласованием 14 пакета санкций против России

ЕС сообщил о трудностях с согласованием 14 пакета санкций против России

Валдис Домбровскис (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Евросоюз начал подготовку очередного, 14-го по счету пакета санкций против России, его могут принять весной, однако процесс согласования сопряжен с трудностями, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Однако доступное пространство для принятия новых мер становится все более ограниченным. Мы видим, что дискуссии между государствами-членами ЕС становятся все более трудными», — отметил он.

Домбровскис отметил, что новый пакет будет включать меры, направленные против обхода санкций. В марте Еврокомиссия приняла закон о «криминализации» этого явления.

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