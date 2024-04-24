На Украине вынесли приговоры военным за неповиновение в Крынках

Журналисты обнаружили в украинских судах череду приговоров за несогласие с приказами по форсированию Днепра и закреплению в Крынках на левом берегу, контролируемом Россией

Фото: Maja Hitij / Getty Images

В украинском реестре судебных решений появились несколько постановлений судов по статье о неповиновении (ст. 402 УК Украины), касающихя отказа служащих ВСУ исполнять приказы командования об участии в операции в Крынках в Херсонской области. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Пятилетний срок получил стрелок-санитар из Волновахи, который отказался исполнять приказ по обороне южной границы Крынок. В суде мужчина рассказал об опасении за свою жизнь и нежелании проходить дальнейшую службу.

В другом случае суд признал виновным морпеха-гранатометчика из Винницкой области, которые получил приказ осуществить ротацию в Крынках, удерживать позиции и не допустить прорыва российских войск, но он публично отказался исполнить это. В суде он пояснил, что уже был в том районе на эвакуации раненных, и во время объявления приказа, случилась паническая атака из-за страха за жизнь. Суд учел признание вины и приговорил его к 2 годам лишения свободы, заменив это наказание на такой же срок в дисциплинарном батальоне.

К двухлетнему сроку в дисбате приговорили и мобилизованного из Львовской области, который служил стрелком-санитаром. Ему тоже поручили форсировать Днепр и закрепиться в Крынках. В суде мужчина сообщил об отсутствии необходимой подготовки и испуге.

К одному году в дисциплинарном батальоне приговорили гранатометчика из Одесской области. Его подразделение получило приказ закрепиться в Крынках, но некоторые служащие отказались его выполнять и он последовал за ними, «приняв необдуманное решение под влиянием других», пояснил мужчина в суде. Суд смягчил наказание из-за третьей группы инвалидности у отца военного.

Год дисциплинарного батальона получил помощник гранатометчика из Винницкой области. Он ослушался приказа о ротации личного состава в Крынках, поскольку двумя месяцами ранее чуть не утонул в Днепре. По его словам, из-за того случая у него развился панический страх воды.

Другой военнослужащий, родом из Донбасса, получил два года заключения за неповиновение командованию во время операции в Крынках. Он служил по контракту и получил приказ форсировать Днепр, наступая в сторону Крынок. Мужчина рассказал, что ожидал переправы в направлении Крынок, но ее не было, затем «под влиянием увиденного на линии соприкосновения» попросился на врачебную комиссию, куда был отправлен, пока другие ушли выполнять приказ. Суд оштрафовал его, поскольку военный пообещал вернуться на службу.

Один из вердиктов касается уроженца Ивано-Франковской области Юрия М. Он был мобилизован и служил стрелком-оператором одной из бригад морской пехоты. В прошлом ноябре командир роты приказал форсировать Днепр в Херсонской области и закрепиться в Крынках, заняв перекресток дорог. Морпех публично заявил о несогласии с приказом и отказался его выполнять, на него завели уголовное дело, он не признал вину.

Мужчина пояснил, что получил контузию, но медкомиссия сочла его пригодным к службе. Другие служащие роты рассказали, что тот отказался из-за страха воды, а на здоровье он не жаловался, кроме того, на него плохо повлияла психологическая атмосфера в подразделении. Суд не увидел в приказе

«явно преступного содержания, в связи с чем подлежал безоговорочному и неукоснительному исполнению со стороны последнего». Морпеха приговорили к 5 годам лишения свободы.

Херсонская область осенью 2022 года вошла в состав России по итогам референдума вместе с Запорожской и республиками Донбасса. Украина и большинство других стран мира не признают этих территориальных изменений. Село Крынки находится между Алешками и Новой Каховкой на берегу реки Крынка, которая впадает в Днепр, и отделено от основного русла реки островами. Эта часть днепровского берега находится под контролем России, однако в Крынках Украина неоднократно пыталась высадить десант. В феврале херсонские власти сообщили о полной зачистке местности. В ходе прямой линии 14 декабря президент Владимир Путин говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление» и военные называют это «дорогой в один конец». Он добавил, что обратился к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой «не спешить выдавливать» украинских военных из Крынок, так как России «выгодно», чтобы ВСУ «туда подавали бездумно дальше личный состав». В конце февраля Путин сообщил, что Крынки взяты российскими силами под полный контроль.

Российские суды также рассматривают дела мужчин, отказавшихся от продолжения военной службы.

К примеру, в апреле Второй Западный окружной военный суд подтвердил приговор предыдущей инстанции в отношении восьми мобилизованным калининградцев. Они были осуждены за дезертирство, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 338 УК) и неисполнение приказа в период мобилизации или вооруженного конфликта (ч. 2.2 ст. 332 УК). Двое бывших военнослужащих получили по семь лет лишения свободы, четверо — по шесть с половиной лет. Еще двоих приговорили к шести годам заключения, наказание смягчили, так как осужденные имеют детей.

В том же месяце в России впервые завели дело о добровольной сдаче в плен (ст. 352.1 УК).