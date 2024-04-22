На Украине сообщили о 10 пытающихся покинуть страну уклонистах в день

Ежедневно Украину пытаются покинуть до 10 уклонистов, заявил представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона «Единые новости». Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Чаще всего военнообязанные пытаются переехать в Молдавию и Румынию. По словам Демченко, попытки мужчин уехать из страны заканчиваются неудачей.

Украинская граница усилена, пограничники работают совместно с правоохранительными органами, чтобы не допустить бегства за границу, добавил Демченко.

Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) регулярно сообщают о поисках уклонистов в разных областях страны. В частности, в середине апреля ТЦК в Киеве направил полиции более 5 тыс. запросов по розыску военнообязанных. В конце марта в ТЦК в Полтавской области сообщили, что местная полиция ищет 30 тыс. человек, уклоняющихся от мобилизации.

Случаи неявки в центры комплектования на Украине зафиксировали на фоне обсуждения ужесточения мобилизации. Закон о новых правилах мобилизации украинский президент Владимир Зеленский подписал 16 апреля.