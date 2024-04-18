В Киеве полицию попросили найти более 5 тыс. уклонистов

Более 5 тыс. уклонистов разыскивают в Киеве по запросу военкомата

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Киевская полиция к началу апреля получила от территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) более 5 тыс. запросов по розыску уклонистов от мобилизации. Об этом сообщает телеканал Ukraine World News со ссылкой на пресс-службу столичного управления Нацполиции Украины.

Всего ТЦК направил в ведомство 5387 обращений об установлении местонахождения военнообязанных для составления в отношении них административных протоколов за нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации. По данным телеканала, 4955 человек полицейские должны были доставить в киевский центр комплектования.

Полиция установила местонахождение 1,4 тыс. человек из списка ТЦК, их доставили в украинские военкоматы, уточнил телеканал.

Украинские ТЦК неоднократно сообщали о поиске мужчин, которые после получения повестки не явились в центр комплектования.

В конце марта 2024 года представитель ТЦК в Полтавской области сообщил, что местная полиция ищет 30 тыс. человек, уклоняющихся от мобилизации. В том же месяце в ТЦК Ивано-Франковской области рассказали, что в регионе за неявку в военкомат разыскивают 36 тыс. человек.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что сотрудников ТЦК в стране называют «людоловами». Отношение украинцев и военнообязанных к тем, кто работает в военкоматах, Павлюк назвал травлей.

Случаи неявки в ТЦК на Украине зафиксировали на фоне обсуждения ужесточения мобилизации. Закон о новых правилах мобилизации украинский президент Владимир Зеленский подписал 16 апреля. Из закона, в частности, убрали пункты о демобилизации военных, которые служат уже 36 месяцев. Военнообязанные должны будут в соответствии с поправками в течение 60 дней обновить данные в ТЦК. Нарушителям грозит административная ответственность от штрафов до лишения водительских прав.