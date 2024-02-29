Сальдо заявил о полной зачистке села Крынки в Херсонской области

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Село Крынки в Херсонской области, которое находится на левом берегу Днепра, полностью зачищено от Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Крынки полностью зачищены. Вся территория полностью зачищена, на берегу наши военные контролируют [обстановку]», — сказал Сальдо (цитата по ТАСС). По его словам, украинские военные продолжают попытки высадиться на каком-то из островов в пойме Днепра.

Село Крынки находится между Алешками и Новой Каховкой на берегу реки Крынка, которая впадает в Днепр, и отделено от основного русла реки островами. Эта часть днепровского берега находится под контролем России, однако в Крынках Украина неоднократно пыталась высадить десант.

Президент России Владимир Путин сообщил, что российская армия контролирует Крынки, 20 февраля. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что переход села, где Украина пыталась высадить десант, под контроль России поставил точку в контрнаступлении ВСУ. Украинское контрнаступление, которое началось в первые дни июня 2023 года, Путин не раз называл провальным.