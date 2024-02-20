Путин сообщил о контроле России над Крынками на берегу Днепра

Россия контролирует населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил президент Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Михаил Юрьевич [Теплинский, генерал-полковник] доложил, что этот населенный пункт <...> практически, но не практически, а полностью под нашим контролем, там выстроена необходимая оборона», — сказал Путин. По его словам, из украинцев там прячутся четыре-пять человек, им предлагают сдаться.

Крынки находятся между Алешками и Новой Каховкой на берегу реки Крынка, которая впадает в Днепр, и отделены от основного русла реки островами. Эта часть днепровского берега находится под контролем России, однако в Крынках Украина неоднократно пыталась высадить десант.

В ходе прямой линии 14 декабря Путин говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление» и военные называют это «дорогой в один конец». Он добавил, что обратился к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой «не спешить выдавливать» украинских военных из Крынок, так как России «выгодно», чтобы ВСУ «туда подавали бездумно дальше личный состав».

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