Суд снова вынес приговор мобилизованным калининградцам за дезертирство

Защита подала кассацию, так как суд не обеспечил присутствия на заседании трех осужденных. Та вернула материалы в нижестоящую инстанцию, но приговор вновь оставили в силе. Адвокаты хотят добиться смены статьи или пересмотра дела

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Второй Западный окружной военный суд повторно рассмотрел жалобы на приговор восьми мобилизованным калининградцам, которые в конце декабря 2022 года бежали из зоны боев в Луганской народной республике (ЛНР). Решение оставили в силе несмотря на отмену его кассационной инстанцией, пишет «Коммерсантъ». В пресс-службе военного суда подтвердили РБК эту информацию.

Одинцовский гарнизонный военный суд вынес приговоры восьми мобилизованным калининградцам в мае 2023 года. Они были осуждены за дезертирство, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 338 УК) и неисполнение приказа в период мобилизации или вооруженного конфликта (ч. 2.2 ст. 332 УК).

Двое бывших военнослужащих получили по семь лет лишения свободы, четверо — по шесть с половиной лет. Еще двоих приговорили к шести годам заключения, наказание смягчили, так как осужденные имеют детей. По словам Евгения Савескула, адвоката одного из осужденных, всех их должны были отправить в колонию строгого режима, так как преступление относится к категории особо тяжких.

Защита подала апелляцию, где указала, что фигуранты сами сдались полиции, не скрывались и сотрудничали со следствием. Кроме того, в действиях осужденных не было отягчающих обстоятельств, они имели положительные характеристики, подчеркивал адвокат. Второй Западный окружной военный суд оставил приговор в силе. Тогда защита обратилась в кассационный военный суд.

«Жалоба защиты заключалась в том, что была неверная квалификация преступления, потому что Колмачев и Медведев совершили самовольное оставление части без оружия, однако им была вменена статья под названием дезертирство, которая подразумевает в том числе и оставление воинской службы с оружием. То есть, как минимум, им двоим нужно было вменять статью 337, просто самовольное оставление части. Потому что эта статья от 338, от дезертирства, отличается умыслом на то, чтобы вовсе оставлять военную службу. А с учетом того, что они, покинув свою часть в Луганской области, практически сразу же пришли и сдались в Подольск, то здесь отсутствует умысел на оставление службы вовсе. Тем не менее, этот умысел был вменен, причем доказательств по делу не было никаких», — сообщил РБК адвокат осужденных Евгений Савескул.

Кассационный военный суд согласился с защитой лишь в том, что апелляционная инстанция нарушила процессуальные нормы, не обеспечив присутствие осужденных, которые этого пожелали, при рассмотрении жалоб. Материалы вернули в нижестоящую инстанцию, но та оставила свое предыдущие решение в силе.