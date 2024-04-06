Репортаж РБК с улиц Владимира, где рос главком ВСУ Александр Сырский

Корреспонденты РБК прошли по улицам Владимира, где жили раньше и живут сейчас родственники Александра Сырского, чтобы спросить соседей и знакомых, что изменилось в отношениях после его назначения главкомом ВСУ

Фото: Мария Лисицына / РБК

«Мы с братом не общаемся. Не дергайте нас, пожалуйста, родители и так уже никакие», — сразу говорит в трубку Олег Сырский, когда слышит, что ему звонит корреспондент РБК. Он — младший брат Александра Сырского, которого в феврале назначили главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Родители и брат нового главкома — жители Владимира. Корреспонденты РБК прошли по улицам, где жили раньше и живут сейчас Сырские, чтобы спросить соседей и знакомых, что изменилось в отношении к ним после этого назначения.

Новинки и московские курсанты

Александр Сырский родился в 1965 году в деревне Новинки Петушинского района Владимирской области. Здесь же родилась его мать Людмила (сейчас Сырская, в девичестве Куркина), там же жила бабушка, рассказывает РБК краевед Евгений Федоров.

Новинки находятся в 63 км от Владимира, деревня на несколько десятков дворов, телефон-автомат и колодец, нет ни магазина, ни аптеки. Большая часть домов в Новинках зимой нежилые, к некоторым расчищены подъезды и протоптаны тропинки. Но дома в основном новые, добротные, лишь несколько заброшенных. Вокруг деревни везде следы снегоходов.

Деревня Новинки Петушинского района (Фото: Мария Лисицына / РБК) Деревня Новинки Петушинского района (Фото: Мария Лисицына / РБК) Деревня Новинки Петушинского района (Фото: Мария Лисицына / РБК) Деревня Новинки Петушинского района (Фото: Мария Лисицына / РБК) Деревня Новинки Петушинского района (Фото: Мария Лисицына / РБК) Деревня Новинки Петушинского района (Фото: Мария Лисицына / РБК) Деревня Новинки Петушинского района (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Как рассказал РБК Федоров, дом, в котором жила семья матери Сырского, несколько раз поменял хозяев. Местные на вопрос о том, где здесь раньше жили Куркины, пожимают плечами — уже не помнят.

Отец генерала Александра Сырского — полковник в отставке Станислав Сырский. В 1970-х годах его отправили служить в Украинскую ССР, вслед за ним переехала и семья. Школу Сырский-младший заканчивал в Харькове, писала «Русская служба Би-би-си».

После этого Сырские вернулись во Владимирскую область и поселились в военном городке Костерёво-1. С 1960-х годов там были развернуты Центральные офицерские краснознаменные курсы зенитно-ракетных войск ПВО, где проходили профильную переподготовку офицеры. Кроме того, военная часть обеспечивала дальнюю радиолокационную разведку, рассказывают местные.

Сырским дали квартиру в одной из кирпичных пятиэтажек военного городка в сосновом бору на берегу Клязьмы. Семья жила там в 1980-е — 1990-е годы. Станислав Сырский, который тогда уже был в звании полковника, преподавал на офицерских курсах. Людмила Сырская, как и многие офицерские жены, работала в штабе. Местные жители, которые помнят Сырских, говорят о них с теплотой. «Очень хорошие люди, просто изумительные. Вежливые, доброжелательные, интеллигентные», — вспоминает одна из бывших соседок.

Военный городок Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Военный городок Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Военный городок Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Военный городок Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Военный городок Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Военный городок Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Военный городок Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Военный городок Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Военный городок Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Военный городок Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Тогда жизнь в Костерёво-1 кипела: в городке действовал клуб, спортивные секции, творческие кружки, вспоминают собеседники РБК. «Людмила Сырская была такой активисткой...В хоре пела, в женсовете состояла, играла то ли в волейбол, то ли в баскетбол», — рассказывает местная жительница Надежда. Помимо этого, мать Сырского состояла в общешкольном родительском комитете школы № 3 в Костерёво-1, в которой тогда учился ее младший сын Олег.

Станислав Сырский в этой школе преподавал начальную военную подготовку. Увлекался живописью, писал пейзажи вокруг военного городка, натюрморты, портреты.

Школа, в которой учился Олег Сырский и работал Станислав Сырский (Фото: Мария Лисицына / РБК) Школа, в которой учился Олег Сырский и работал Станислав Сырский (Фото: Мария Лисицына / РБК) Школа, в которой учился Олег Сырский и работал Станислав Сырский (Фото: Мария Лисицына / РБК) Школа, в которой учился Олег Сырский и работал Станислав Сырский (Фото: Мария Лисицына / РБК) Школа, в которой учился Олег Сырский и работал Станислав Сырский (Фото: Мария Лисицына / РБК) Школа, в которой учился Олег Сырский и работал Станислав Сырский (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Самого Александра Сырского в Костерёво-1 практически не помнят — он уехал в Москву и поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, где учился с 1982 по 1986 год. Примерно в это же время там учились, например, депутаты Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов (окончил училище в 1985 году), генерал-лейтенант Андрей Гурулев (окончил училище в 1988 году) и депутат Андрей Луговой (окончил училище в 1987 году).

«Раньше, когда СССР был, они [родители] знались с ним. А когда Украина отделилась, он там остался. Они к нему не ездили, сюда он тоже не ездит», — говорит жительница Костерёво-1 Любовь. Но краевед Евгений Федоров вспоминает, что Александр Сырский приезжал в 2000-е годы на похороны бабушки.

Андрей Картаполов рассказал РБК, что Сырский учился на курс младше него: «Я был в третьем батальоне, он в четвертом».

Их общежития находились напротив друг друга. «Но у нас было не так много времени общаться с курсантами других курсов, поэтому я его тогда мог видеть, но лично с ним не был знаком, общих знакомых у нас тоже не было», — говорит глава комитета по обороне Госдумы.

Генерал называет распространенной ситуацию, при которой бывшие сослуживцы или сокурсники оказываются по разные стороны линии фронта. «Мы с этим сталкивались начиная с 1990-х годов, когда начался процесс распада Советского Союза и развода по национальным квартирам. И уже тогда однокурсники оказывались по разные стороны баррикад. Потом это все продолжилось в ходе наших кавказских кампаний. Ну и сейчас мы все это видим на территории Украины в зоне специальной военной операции, — говорит он. — Это касается очень многих».

Военную часть в Костерёво-1 расформировали при министре обороны Анатолии Сердюкове (возглавлял Минобороны с 2007 по 2012 год), говорит Федоров. После этого жизнь там замерла. Закрылся и частично разрушился офицерский клуб, здания казарм, столовых и штабов стоят заброшенными, плац зарос травой. Многие семьи военных, в том числе Сырские, уехали. Сейчас в военном городке работают почта, пара магазинов, школа и детский сад.

Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК) Заброшенная военная часть в Костерево-1 (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Военная карьера Сырского После окончания военного училища в 1986 году Александр Сырский получил назначение в Полтавскую область, где командовал мотострелковым взводом. Его дальнейшая карьера связана со службой в украинской армии, от командира взвода до командующего ВСУ. В 2014 году в чине генерал-майора Сырский возглавил штаб АТО в Донбассе. В частности, он осуществлял командование в ходе боев за Дебальцево в январе-феврале 2015 года. В 2016 году Сырский был назначен начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ. В конце того же года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В августе 2019 года Сырский был назначен командующим Сухопутными войсками Украины, а еще через год получил звание генерал-полковника. После начала российской военной операции Сырский организовывал оборону Киева, командовал войсками на харьковском направлении летом и осенью 2022 года, а также руководил обороной Бахмута с осени 2022 по весну 2023 года. После битвы за Бахмут, которая длилась девять месяцев и закончилась уходом украинских сил из города, Сырского стали называть «мясником» за большие потери военных и «неоправданный риск», писала Politico. 8 февраля 2024 года Сырский был назначен главнокомандующим ВСУ, сменив на этом посту Валерия Залужного, у которого были разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ко времени начала конфликта в Донбассе родители Сырского и его брат давно жили во Владимире. В 1990-х они получили квартиру по ордеру от Минобороны и переехали в областной центр. Сейчас Людмила и Станислав — пенсионеры, ей 82 года, ему 84. Сырская поет в Хоре ветеранов войны, труда, Вооруженных сил им. Погосова, репетиции проходят в Доме культуры молодежи в центре Владимира.

Ленинский район, в котором сейчас живут Сырские, — типичный «спальник». В доме силикатного кирпича винный магазин и парикмахерская. Из достопримечательностей — парк, куда в голодные зимы заходят лоси, рассказывают местные жители.

«Я вам ничего не скажу, сказать нечего, семья хорошая», — кратко отвечает на просьбу рассказать о Сырских одна из жительниц подъезда, где они живут. Видно, что журналистам здесь не рады. По словам одной из соседок, раньше журналисты буквально держали дом в осаде.

Фото: Мария Лисицына / РБК Дом Сырских во Владимире (Фото: Мария Лисицына / РБК) Дом Сырских во Владимире (Фото: Мария Лисицына / РБК) Дом Сырских во Владимире (Фото: Мария Лисицына / РБК)

«Только, пожалуйста, не делайте из них врагов народа»

«Только, пожалуйста, не делайте из них врагов народа, они же обычные люди и не виноваты, что так все вышло», — говорит РБК житель Владимира Андрей.

А многие отмечают, что в этой ситуации узнают и свою. «У меня такая же история, [как у Сырского]. Тоже закончил военное училище, попал на Дальний Восток, потом на Украину, в Прибалтику. <...> Когда Советский Союз развалился, ситуация стала такая, что надо было либо оставаться там, принимать присягу, либо уезжать. Мы оттуда уехали, но многие оставались», — рассказывает Евгений, он тоже из Владимира.

По его словам, на Украине у него осталось много друзей. Они поддерживают связь, хотя кто-то поменял отношение к России после начала военного конфликта.

На Украине есть родственники и друзья и у многих соседей Сырских во Владимире. С кем-то связь потеряна, кто-то сам оборвал контакты. «У меня два двоюродных брата. Один живет на северо-востоке Украины, периодически попадает под обстрелы, а второй был офицером ВСУ. В начале слал нам письма с проклятиями и угрозами, сейчас не общаемся, — рассказывает жительница Владимира Анна. — Ну, а что делать? Это война, она всех развела по разные стороны баррикад».

«Моя бывшая одноклассница давно уже уехала на Украину и сейчас у нее сын воюет на той стороне. Но мы все равно с ней общаемся. Стараемся, конечно, этих тем не касаться, но тем не менее контакт не прерываем», — делится другая местная жительница.

Случаев, когда после распада СССР военные остались по одну сторону границы, а их родные и друзья — по другую, во Владимире десятки, рассказал РБК еще один житель города. Нередко из-за политических разногласий родственники фактически отказывались от братьев, сыновей, племянников, продолжавших военную карьеру в другом государстве или получивших там военную пенсию.

Элементы Гражданской войны За время военных действий стали известны случаи, когда близкие люди оказывались на разных сторонах. Приемный сын Александра Сырского Иван после развода родителей живет в Австралии, в середине марта он заявлял о желании получить российское гражданство, передавало РИА Новости. В 2022 году стала известна история командира роты огневой поддержки батальона «Карпатская Сечь» Артура Асадова (Свитухова), воевавшего на стороне Украины, и его отца, жившего в Донецке и участвовавшего в ополчении ДНР. В интервью главному редактору телеканала «Киев» Максиму Прокопенко Артур говорил, что его отец не принимает участия в боевых действиях и служит в штабе. «Я ему пишу: «Ну иди, воюй, у тебя сын воюет, а ты боишься? <...> Я его [так] стебу, у меня нет никакой злобы», — пояснял Асадов. Он также говорил, что у него очень много знакомых, оказавшихся в такой же ситуации, но они предпочитают не разглашать подобную информацию о своих родных. Артур Асадов погиб на фронте в апреле 2023 года, сообщал украинский кинорежиссер и продюсер Любомир Левицкий в Facebook (входит в корпорацию Meta, запрещенную в России). В начале февраля стал известен еще один подобный случай. 19-летний Александр, управлявший американской БМП Bradley, в бою под Авдеевкой встретился со своим отцом, который участвовал в боевых действиях на стороне российской армии, сообщал телеканал ТСН. Его отец управлял танком. По словам Александра, отец, поняв, что сражается против сына, позвонил ему и сказал: «Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять!», а также предложил перейти ему на сторону российской армии. Сын отказался. Танк, в котором находился отец Александра, был уничтожен, а сам он погиб.

«Украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!». И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!» — и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны», - заявлял президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

В декабре 2021 года ВЦИОМ проводил опрос среди россиян о том, как они относятся к украинцам. Тогда больше половины опрошенных (52%) сказали, что украинцы для них — братский народ, еще 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное. 11% респондентов считали, что украинцы враждебно настроены по отношению к россиянам. Более поздних опросов на эту тему ВЦИОМ не проводил.