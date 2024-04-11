В России впервые завели дело о добровольной сдаче в плен

В Восточном окружном суде рассмотрели апелляцию на арест по делу о добровольной сдаче в плен на Сахалине. Дело возбуждено также по статье о дезертирстве

Фото: Первый Восточный окружной суд на Сахалине

Первый Восточный окружной суд рассмотрел апелляцию на арест по уголовному делу о добровольной сдаче в плен, следует из базы данных суда.

Изначально дело по ч. 3 ст. 338 УК (дезертирство в период мобилизации или ведения боевых действий, от пяти до 15 лет заключения) и ст. 352.1 УК (добровольная сдача в плен, от трех до десяти лет лишения свободы) рассматривалось в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде.

Подробности о деле, включая имя подсудимого и решение суда, в карточке не приводятся. Это первый в России известный случай возбуждения дела о добровольной сдаче в плен.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Первого Восточного окружного военного суда.

Статья о добровольной сдаче в плен была включена в Уголовный кодекс в сентябре 2022 года, после начала частичной мобилизации, вместе со статьей о мародерстве (ст. 356.1, до 15 лет заключения). Тогда президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступления.

Ужесточилось наказание за самовольное оставление части (ст. 337 УК — от пяти до десяти лет лишения свободы), неисполнение подчиненным приказа начальника в военное время (ст. 332 УК — от двух до десяти лет) и отказ от участия в военных или боевых действиях (новая ч. 2.1 ст. 332 — от двух до десяти лет).

Также согласно закону граждане, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы, несут уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

В минувшем ноябре поступило предложение распространить уголовную ответственность и на добровольцев. Законопроект с соответствующими поправками внесли в Госдуму, среди авторов — глава оборонного комитета Думы Андрей Картаполов. Инициативу одобрили в первом чтении, дата следующего рассмотрения пока не назначена.