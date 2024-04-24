Какие «самые четкие» предупреждения повез в Китай Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен начинает поездку по КНР, вторую менее чем за год. Что он намерен обсудить с китайским руководством и как это может повлиять на российско-китайское экономическое сотрудничество — в материале РБК

Энтони Блинкен (Фото: Mark Schiefelbein / Reuters)

24 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен начнет свой трехдневный визит в Китай. Как сообщает Госдепартамент США, Блинкен проведет ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами КНР в Шанхае и Пекине, чтобы обсудить широкий спектр двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая кризис на Ближнем Востоке, конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Представитель дипломатического ведомства США отметил, что госсекретарь «четко и откровенно выскажет наши опасения».

Поездке Блинкена предшествовала череда контактов между руководством двух стран. В начале апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, а глава Минфина США Джанет Йеллен во второй раз за девять месяцев посетила Китай, где встретилась с китайскими чиновниками, академиками и студентами, а также американскими предпринимателями.

Кроме того, 16 апреля министр обороны США Ллойд Остин созвонился со своим китайским коллегой Дун Цзюнем, чтобы обсудить шаги по налаживанию прямой коммуникации между военными двух стран и снижению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Прошлогодняя поездка Блинкена в Китай стала первым визитом госсекретаря США в эту страну за пять лет. В феврале он также провел встречу с главой МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

О чем госсекретарь намерен предупредить Пекин

Блинкен намерен предостеречь Пекин от предоставления технологической поддержки Вооруженным силам России, сообщает Financial Times. Собеседники издания рассказали, что Соединенные Штаты рассматривают в связи с этим возможность введения санкций против китайских финансовых и иных организаций. Один из источников отметил, что Блинкен доставит «самое четкое предупреждение», с которым США когда-либо обращались к китайским чиновникам.

По данным FT, на встрече с представителями стран ЕС и НАТО в начале апреля Блинкен заявил, что Пекин оказывает российскому оборонно-промышленному комплексу помощь «в тревожащих масштабах» и предоставляет «инструменты, материалы и техническую экспертизу». Associated Press сообщило 12 апреля, что, по американским разведданным, Китай нарастил поставки в Россию станков, микроэлектроники, военной оптики, нитроцеллюлозы и другой продукции, которая может быть использована для производства боевых беспилотников, ракет, танков и авиации.

«Если Китай стремится к хорошим отношениям с Европой и другими странами, то он не может подпитывать то, что является самой большой угрозой европейской безопасности со времен окончания холодной войны», — заявил Блинкен 19 апреля.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента, в тот же день проводивший для журналистов брифинг в связи с предстоящей поездкой Блинкена в КНР, выразил обеспокоенность тем, что «благодаря поддержке Китая Россия в значительной степени восстановила свою оборонно-промышленную базу, что оказывает влияние не только на поле боя на Украине, но и, по нашему мнению, представляет большую угрозу для европейской безопасности в целом». По его словам, в ходе переговоров в Пекине и Шанхае американская делегация сообщит о своем намерении «заставить Китай сократить поддержку» России.

Представитель Госдепартамента не стал конкретизировать, какие шаги планирует предпринять администрация США, но подчеркнул, что Вашингтон готов при необходимости предпринять меры «против фирм, которые совершают действия, противоречащие нашим интересам, и которые <...> серьезно подрывают безопасность как на Украине, так и в Европе».

При этом Wall Street Journal сообщила 23 апреля, что США уже разрабатывают санкции, которые отрежут ряд китайских банков от мировой финансовой системы, — на случай, если Пекин игнорирует предупреждения.

Власти КНР неоднократно отвергали обвинения в военной помощи России; 23 апреля, накануне визита Блинкена, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил: «Китай последовательно следует правилам, регулирующим экспорт товаров двойного назначения <...> Китай не является ни создателем, ни стороной украинского кризиса и никогда не подливал масла в огонь». Российское внешнеполитическое ведомство также называло заявления о военной помощи Пекина «дезинформацией».

На прошлой неделе «Известия» и «Коммерсантъ» сообщили, что китайские банки перестали принимать российские платежи, в том числе за поставки компонентов для сборки электроники.

Какие еще проблемы существуют в двусторонних отношениях

Противоречия между США и Китаем налицо и по другим вопросам — особенно в экономике и ситуации вокруг Тайваня. Вашингтон взял курс на разъединение экономик двух стран, а также критикует Пекин за перепроизводство и недобросовестные экономические практики, включая притеснение американских и других иностранных компаний, работающих на рынке КНР. Особый дисбаланс, по словам главы Минфина США, наблюдается в производстве электромобилей, солнечных панелей и батарей.

Йеллен заявила в интервью CNN, что правительство США рассматривает любые меры, включая введение защитных тарифов, для пресечения потока дешевых товаров на американский рынок. «В своих беседах с ними (официальными лицами КНР. — РБК) я очень четко дала понять, что это проблема касается не только нас, но и других стран, Европы, Японии и даже развивающихся рынков — Индии, Мексики, Бразилии», — рассказала она. На прошлой неделе Байден назвал китайские власти «ксенофобами» и пообещал увеличить втрое тарифы на ввоз китайских стали и алюминия.

Пекин выступил с ответным заявлением, которое Bloomberg охарактеризовал как «самую жесткую атаку на сегодняшний день». Неназванный дипломат из департамента стран Северной Америки МИД КНР обвинил США в «злонамеренном стремлении ограничить и подавить промышленное развитие Китая в целях получения более выгодной конкурентной позиции и рыночных преимуществ». «Это неприкрытое экономическое принуждение и травля», — заявил чиновник накануне визита Блинкена.

Что касается Тайваня, то хотя Вашингтон формально придерживается политики «одного Китая», он оказывает острову значительную военную поддержку. Конгресс США в конце прошлой недели согласовал законопроект, предусматривающий выделение $8,12 млрд на «противостояние коммунистическому Китаю», в том числе $2 млрд на поддержку Тайваня и других региональных партнеров США. 22 апреля американские и филиппинские военнослужащие приступили к совместным учениям близ Тайваня, в ходе которых отработают освобождение островов, захваченных условным противником.

При этом в Госдепартаменте США отмечают, что двусторонние отношения сейчас находятся в принципиально ином положении, нежели годом ранее, когда они достигли «исторически низкого уровня». «Мы намерены стабилизировать двусторонние отношения, не жертвуя при этом нашей способностью укреплять наши альянсы, активно конкурировать и защищать наши интересы», — заявил представитель ведомства журналистам.

Еще одной задачей Блинкена станет обсуждение с китайскими властями выполнения взятых ими обязательств по борьбе с контрабандой наркотиков. На американо-китайском саммите в ноябре 2023 года Си пообещал Байдену предпринять дополнительные усилия по пресечению поставок прекурсоров для производства фентанила — смертельно опасного опиоида, который запустил новую волну наркотической эпидемии в США. Этот наркотик в 50 раз сильнее героина и в 100 раз — морфия; отравление фентанилом стало самой частой причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет.

В середине апреля комитет палаты представителей конгресса США по делам Китая опубликовал доклад, в котором обвинил Пекин в прямом субсидировании производства и экспорта смертельно опасного наркотика и прекурсоров к нему. Конгрессмены обнаружили доказательства системы налоговых послаблений и денежных грантов для компаний химической отрасли, изготавливающих запрещенные вещества, а также государственное участие в некоторых из них.

Кроме того, Блинкен планирует обсудить с китайскими коллегами продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, особенно недавний обмен ударами между Израилем и Ираном. Как отмечает Associated Press, руководство США, включая президента, неоднократно обращалось к Пекину с просьбой использовать любые имеющиеся у него рычаги воздействия на Иран, чтобы предотвратить перерастание войны Израиля и ХАМАС в общерегиональный конфликт. После того как Израиль атаковал беспилотниками авиабазу Ирана в Исфахане ранним утром 19 апреля, Китай заявил о готовности «сыграть конструктивную роль» в снижении напряженности на Ближнем Востоке.