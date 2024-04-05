FT узнала о предупреждении США об увеличении помощи Китая российскому ОПК

Блинкен заявил союзникам США об усилении помощи КНР России в области производства оптического оборудования, ракетного топлива и в космической сфере. Ранее Москва и Пекин отвергали данные о поставках

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встреч с представителями Евросоюза и НАТО на этой неделе предупредил их о том, что Китай оказывает российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) помощь «в тревожащих масштабах» и предоставляет «инструменты, материалы и техническую экспертизу», сообщили Financial Times источники, знакомые с ходом дискуссий.

Как рассказали собеседники издания, Блинкен заявил, что помощь Пекина была особенно направлена на российское производство оптического оборудования и ракетного топлива, а также на ее космический сектор, который, по его словам, «угрожает другим странам».

Госсекретарь высказывал обеспокоенность по поводу Китая на каждом заседании министров иностранных дел стран НАТО в среду и четверг, рассказал один из источников FT. «Предупреждения были недвусмысленными. <...> Произошел сдвиг, и это чувствовалось в зале... Это было что-то новое. Это было очень поразительно», — сказал он.

Источники FT уточнили, что Блинкен призвал союзников сделать три вещи: высказать свои опасения непосредственно Китаю на их собственных двусторонних встречах, публично заявить об углублении сотрудничества и принять соответствующие меры в отношении организаций и компаний, «укрепляющих промышленную базу России».

Предупреждения Блинкена прозвучали в связи с тем, что министр финансов США Джанет Йеллен планирует поднять вопрос обеспокоенности США по поводу российско-китайской торговли на переговорах с высокопоставленными китайскими официальными лицами во время визита в страну, который начался на этой неделе, отмечает газета. В пятницу, 5 апреля, Йеллен встретилась с вице-премьером Хэ Лифэном в Гуанчжоу, а на следующий день должна отправиться в Пекин.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином 2 апреля выразил обеспокоенность по поводу «поддержки Китаем оборонно-промышленной базы России и ее влияния на европейскую и трансатлантическую безопасность», сообщал Белый дом.

Перед телефонным разговором высокопоставленный американский чиновник заявил, что Вашингтон видел, как Китай «начал помогать восстанавливать оборонно-промышленную базу России, по сути, пополняя торговлю с европейскими партнерами», передает FT. Собеседник издания, знакомый с ситуацией, сказал, что администрация Байдена была особенно обеспокоена поставками топлива для ракет.

Вашингтон не раз предупреждал Пекин о возможных последствиях поддержки Москвы в вопросе вооружений. Блинкен год назад говорил, что у США есть доказательства, что Китай поставляет России нелетальную помощь. По данным источников NBC, она может включать снаряжение — военную форму или бронежилеты.

Год назад китайские власти исключали поставки военной помощи как России, так и Украине. КНР не раз призывала к прекращению огня и скорейшему началу мирных переговоров. В свою очередь Пекин критикует Вашингтон за поставки военной помощи Киеву. В прошлом году и в США, и в ЕС заявляли, что не имеют доказательств предоставления Китаем военной помощи России.

МИД называл данные о помощи Пекина Москве «дезинформацией». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ему «нечего добавить» к позиции китайской стороны, которая опровергла поставки.