США и их союзники начали разыгрывать битву за Тайвань Американские и филиппинские военные развернули масштабные маневры в Южно-Китайском море

22 апреля стартовали учения США и Филиппин близ Тайваня. Военные должны отработать освобождение захваченных условным неприятелем островов. Как Вашингтон и его партнеры готовятся к возможной эскалации в регионе — в статье РБК

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В чем особенности учений США и Филиппин в этом году

С 22 апреля по 19 мая в Южно-Китайском море пройдут маневры под кодовым названием Balikatan (в переводе с тагальского, официального языка Филиппин, — «Плечом к плечу»). Они регулярно проводятся вооруженными силами США и Филиппин с 1991 года, но впервые состоятся за пределами территориальных вод Филиппин. Еще одно новшество — участие ВМС Франции. К маневрам также присоединится Австралия, которая и раньше делала это. Более десятка стран примут участие в учениях в качестве наблюдателей, в том числе Великобритания, Германия, Индия, Канада и Япония. Всего в учениях задействованы 16,7 тыс. человек — один из максимальных показателей за всю историю Balikatan, уступающий лишь прошлогоднему (17,6 тыс.).

Перед учениями США также впервые перебросили в Азиатско-Тихоокеанский регион ракетные комплексы наземного базирования средней дальности Typhon (Mid-Range Capability, MRC), способные выпускать два типа ракет — Standard SM-6 и Tomahawk — и поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. км. Армия США не уточнила, как долго эти комплексы пробудут в регионе.

Согласно сценарию учений, военнослужащие США и Филиппин отработают освобождение захваченных противником островов, а также потопление вражеского военного корабля. Им также предстоит осуществить ряд миссий, задача которых — наладить комплексную противовоздушную и противоракетную оборону, обеспечить нанесение ракетных ударов, защиту на море, а также отработать тактику киберзащиты и информационных операций против противника.

«Мы повышаем боеготовность по всему спектру совместных операций. Это наш самый масштабный Balikatan на сегодняшний день», — заявил командующий силами Корпуса морской пехоты США в Тихоокеанском регионе, генерал-лейтенант Уильям М. Джурни.

Как отмечают опрошенные CNN аналитики, все это призвано послать Китаю сигнал о способности США разместить наступательные вооружения в регионе, способные поразить китайские военные объекты в Южно-Китайском море, на юге материковой части КНР и вдоль Тайваньского пролива. Пекин уже назвал действия Вашингтона «просчетом» и призвал прекратить конфронтацию в регионе.

Как на Balikatan 2024 отреагировали в Китае

Хотя представитель Вооруженных сил Филиппин полковник Франсель Маргарет Падилья заявила накануне, что маневры «не связаны с действиями какой-либо конкретной страны», легенда и география учений подразумевают противостояние с Китаем. Учения пройдут в пределах филиппинской исключительной экономической зоны (ИЭЗ) шириной 200 миль, которая пересекается с водами, на контроль над которыми претендует Китай.

12 июля 2016 года Международный арбитражный суд в Гааге счел притязания Китая в Южно-Китайском море безосновательными. Пекин отказался признавать доводы суда и назвал их политизированными. По данным Управления энергетической информации США, в водах Южно-Китайского моря расположены месторождения с совокупными запасами примерно 11 млрд барр. нефти и 190 трлн куб. м природного газа.

Пекин крайне негативно высказался о предстоящих учениях еще до их начала. «Попытки привлечь внешние силы для обеспечения своей так называемой безопасности приведут только к еще большей незащищенности для самих [Филиппин]», — заявил представитель китайского МИДа Линь Цзянь 17 апреля.

В день, когда стартовали маневры, в китайском Циндао прошла военно-морская конференция, на которой заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что море не должно стать ареной для демонстрации государствами своих «мускул». «Осуществление мер по сдерживанию на море, окружению и блокаде островов только ввергнет мир в водоворот раскола и турбулентности», — предостерег он.

Китайское экспертное сообщество настороженно отреагировало на учения США и Филиппин. Старший научный сотрудник исследовательской академии Народно-освободительной армии Китая Цао Вэйдун полагает, что эти маневры «выходят за рамки целей самообороны», а младший научный сотрудник Национального института исследований Южно-Китайского моря Чэнь Сяньмяо подчеркнул, что выбранная локация учений «демонстрирует поддержку Соединенными Штатами [территориальных притязаний] Филиппин».

Как США и союзники наращивают военные силы на Южно-Китайском море

Нынешнему сезону Balikatan предшествовал первый в истории трехсторонний саммит США, Филиппин и Японии, прошедший 11 апреля. На территории Японии находится примерно 54 тыс. американских военнослужащих — больше, чем в любой другой стране мира. Значительная их часть, около 30 тыс., это контингент военных баз, расположенных на Окинаве, которую отделяет от Тайваня около 700 км. Один из самых южных островов Японии Йонагуни расположен в 110 км к северу от Тайваня. На нем проживают всего 1,7 тыс. человек, но в 2016 году там была открыта военная база. В конце марта Nikkei Asia сообщило о переброске на Йонагуни нового подразделения Сухопутных сил самообороны Японии из 50 человек. Его задача — радиоэлектронная борьба, то есть перехват сообщений противника и глушение его радаров. Вскоре на острове будут развернуты зенитно-ракетные комплексы, а сама военная база — увеличена. Издание также указывает на появление японских военных баз на двух других отдаленных островах близ Тайваня — Мияко (в 2019 году) и Исигаки (в 2023-м).

Министерство обороны Японии связывает наращивание военного присутствия на этих островах с усложнением обстановки в регионе, но не уточняет предназначение новых объектов. Опрошенные Nikkei Asia японские и американские специалисты указывают на важную стратегическую роль Окинавы и этих островов и практически неизбежное втягивание Японии в конфликт с Китаем, если тот изберет силовой сценарий присоединения Тайваня.

В схожем положении и Филиппины. «Когда мы смотрим на ситуацию в регионе, особенно на напряженность в Тайваньском проливе, мы видим, что благодаря нашему географическому положению, если в этом районе действительно возникнет конфликт <...> очень трудно представить себе сценарий, в котором Филиппины каким-то образом не будут вовлечены», — заявил филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший в феврале 2023 года.

Самая северная группа филиппинских островов Батанес расположена менее чем в 200 км к югу от Тайваня. В декабре 2023 года посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес выразил опасение, что лежащие в Южно-Китайском море спорные острова, а не Тайвань, стали главным очагом напряженности во всей Азии.

За последние несколько месяцев в Южно-Китайском море возле спорных участков участились случаи столкновений между китайской береговой охраной и филиппинскими судами, доставляющими снабжение на базу Sierra Madre (это американский десантный корабль времен Второй мировой войны, который филиппинские власти в 1999 году целенаправленно посадили на мель и используют в качестве форпоста). В результате одного из таких инцидентов, имевших место в конце марта, филиппинское судно получило серьезные повреждения, а члены экипажа были ранены.

В рамках договора, подписанного между США и Филиппинами в 2014 году, американские военнослужащие получили право пользоваться военными базами этой страны на ротационной основе. При Маркосе-младшем США был предоставлен доступ в общей сложности к девяти военным объектам, два из которых находятся недалеко от Тайваня. 16 апреля президент Филиппин уточнил, что не планирует открывать новые военные базы или предоставлять США доступ к дополнительным объектам.

Между США и Филиппинами с 1951 года также действует договор о взаимной обороне. Маркос-младший напомнил, что его положения могут быть активизированы, «если хоть один филиппинский военнослужащий будет убит в результате нападения какой-либо иностранной державы».