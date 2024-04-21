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Война санкций ,  
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FT узнала о планах Блинкена лично предупредить КНР о санкциях

FT: госсекретарь США Блинкен лично предупредит КНР о санкциях из-за России
Сюжет
Война санкций
Госсекретарь США посетит Китай 24-26 апреля. Он намерен предупредить Пекин о том, что Вашингтон и его союзники становятся все более нетерпимыми к отказу КНР прекратить поставки технологий в Россию. Пекин и Москва отрицают поставки
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай на следующей неделе намерен предупредить своих коллег о том, что Вашингтон и его союзники становятся все более нетерпимыми к отказу Пекина прекратить поставлять Москве технологии, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против китайских финансовых и других организаций. Один из источников отметил, что послание Блинкена станет «самым четким предупреждением», с которым США когда-либо обращались к китайским чиновникам.

Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что Китай подрывает европейскую безопасность, поставляя в Россию технологии двойного назначения и одновременно с этим пытаясь развивать более тесные экономические и политические связи с Европой. «Мы пытались подчеркнуть в разговорах с европейскими и китайскими собеседниками, что эти двойные цели несовместимы и что мы хотим, чтобы Китай тщательно продумал свои дальнейшие шаги», — рассказал он. По его словам, Вашингтон «очень прямолинейно» выражает свои опасения по этому поводу и намерен привлечь Пекин к ответственности.

Блинкен посетит Китай с 24 по 26 апреля. Его заместитель уточнил, что тот поднимет вопрос о сотрудничестве с Россией на встрече с главой МИД КНР Ван И.

Посольство Китая обвинило США в дезинформации о военной помощи России
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Фото:Etienne Oliveau / Getty Images

По словам американского чиновника, другие члены G7 говорили Вашингтону, что поднимут этот вопрос после встречи глав МИД «Большой семерки» на Капри на этой неделе. Один из источников рассказзал, что Китай все больше обеспокоен возможностью санкций против своих банков. На этой неделе «Известия» писали, что крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России. «Коммерсантъ» сообщал, что китайские банки начали блокировать российские платежи за поставки компонентов для сборки электроники.

В апреле глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку России в конфликте на Украине. В противном случае она пригрозила им «серьезными последствиями». Официальный представитель китайского МИДа Мао Нин в ответ подчеркнула, что Пекин «всегда придерживался объективной и справедливой позиции, активно выступал за мирные переговоры», и попросила «не очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией».

FT писала, что Блинкен на встрече с представителями Евросоюза и НАТО предупреждал, что Китай оказывает российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) помощь «в тревожащих масштабах» и предоставляет «инструменты, материалы и техническую экспертизу».

МИД России называл заявления о помощи Пекина «дезинформацией». В Кремле говорили, что им «нечего добавить» к позиции китайской стороны, которая отрицает военную поддержку Москвы.

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Елена Чернышова
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