Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику

Бизнес пожаловался на блокировки китайскими банками платежей из России за поставки компонентов для сборки электроники. На Китай приходится почти 100% мировых поставок в этой сфере. «Перспективы не радужные», считают эксперты

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Китайские банки начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и другой аппаратуры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.

Речь идет, в частности, о «кит-наборах», в которые входят процессоры, корпуса устройств, экраны и другое. По словам собеседника газеты, китайские партнеры с конца марта предупреждают российских производителей электроники, что оплата от юрлиц из России не проходит через банки Китая. Причем транзакции блокируют даже у тех компаний, которые договорились о долгосрочных контрактах на поставку компонентов для сборки электроники с российскими клиентами.

«Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне», — отметил источник газеты.

Прорабатываются альтернативные варианты проведения оплаты, но текущие трудности «затягивают производство отечественной электроники примерно на полгода, так как в ближайшие два-три месяца не будет никаких отгрузок компонентов и комплектов для сборки в адрес любого российского производителя», добавил собеседник.

Наличие проблемы подтвердил IТ-холдинг Fplus; в организации указали, что со сложностями из-за риска вторичных санкций сталкиваются все ведущие игроки индустрии, ведется работа по сглаживанию последствий.

Трудности признал и основатель «СМИ Холдинг» Александр Калинин. Азиатские банки, указал он, с декабря не пропускали оплату товаров со стороны российских компаний за поставки готовой продукции — серверов, компьютеров, систем хранения данных, а с начала апреля сложности появились и с «кит-наборами». В результате российские разработчики, заказавшие китайские детали, не могут начать финальную сборку своей продукции в России, пояснил Калинин.

Финансовая логистика при проведении оплаты через банки Китая страдает в отношении почти всех товаров и услуг, уточнил глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. По его словам, в декабре американский регулятор «собрал глав китайских банковских организаций и пригрозил вводом против них санкций в случае выявления сотрудничества с российскими юрлицами». «Поэтому пока перспективы не радужные», — признал Манкевич и добавил, что блокировки оплаты коснулись «почти всех азиатских банков».

С начала года несколько крупнейших банков Китая отказались принимать платежи из России от подсанкционных организаций, несколько более мелких финорганизаций перестали обрабатывать даже юаневые платежи и от остальных российских юрлиц.

Проблемы с проведением платежей через Китай, а также Турцию и Казахстан начались с конца прошлого декабря, после вступления в силу указа американского президента Джо Байдена. Он разрешил вводить санкции против зарубежных финансовых организаций за нарушение ограничительных мер против России.

Кремль заверил, что Россия обладает достаточным потенциалом для преодоления сложностей в торговле. «Продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую Народную Республику, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

Российские власти считают санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить.