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Война санкций ,  
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Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику

«Коммерсантъ»: банки Китая начали блокировать платежи из России за электронику
Сюжет
Война санкций
Бизнес пожаловался на блокировки китайскими банками платежей из России за поставки компонентов для сборки электроники. На Китай приходится почти 100% мировых поставок в этой сфере. «Перспективы не радужные», считают эксперты
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Китайские банки начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и другой аппаратуры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.

Речь идет, в частности, о «кит-наборах», в которые входят процессоры, корпуса устройств, экраны и другое. По словам собеседника газеты, китайские партнеры с конца марта предупреждают российских производителей электроники, что оплата от юрлиц из России не проходит через банки Китая. Причем транзакции блокируют даже у тех компаний, которые договорились о долгосрочных контрактах на поставку компонентов для сборки электроники с российскими клиентами.

«Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне», — отметил источник газеты.

Прорабатываются альтернативные варианты проведения оплаты, но текущие трудности «затягивают производство отечественной электроники примерно на полгода, так как в ближайшие два-три месяца не будет никаких отгрузок компонентов и комплектов для сборки в адрес любого российского производителя», добавил собеседник.

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Фото:Валентин Федоров / ТАСС

Наличие проблемы подтвердил IТ-холдинг Fplus; в организации указали, что со сложностями из-за риска вторичных санкций сталкиваются все ведущие игроки индустрии, ведется работа по сглаживанию последствий.

Трудности признал и основатель «СМИ Холдинг» Александр Калинин. Азиатские банки, указал он, с декабря не пропускали оплату товаров со стороны российских компаний за поставки готовой продукции — серверов, компьютеров, систем хранения данных, а с начала апреля сложности появились и с «кит-наборами». В результате российские разработчики, заказавшие китайские детали, не могут начать финальную сборку своей продукции в России, пояснил Калинин.

Финансовая логистика при проведении оплаты через банки Китая страдает в отношении почти всех товаров и услуг, уточнил глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. По его словам, в декабре американский регулятор «собрал глав китайских банковских организаций и пригрозил вводом против них санкций в случае выявления сотрудничества с российскими юрлицами». «Поэтому пока перспективы не радужные», — признал Манкевич и добавил, что блокировки оплаты коснулись «почти всех азиатских банков».

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С начала года несколько крупнейших банков Китая отказались принимать платежи из России от подсанкционных организаций, несколько более мелких финорганизаций перестали обрабатывать даже юаневые платежи и от остальных российских юрлиц.

Проблемы с проведением платежей через Китай, а также Турцию и Казахстан начались с конца прошлого декабря, после вступления в силу указа американского президента Джо Байдена. Он разрешил вводить санкции против зарубежных финансовых организаций за нарушение ограничительных мер против России.

Кремль заверил, что Россия обладает достаточным потенциалом для преодоления сложностей в торговле. «Продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую Народную Республику, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

Российские власти считают санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай иностранные банки электроника санкции США
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