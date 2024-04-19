Какими будут последствия ночного удара Израиля по иранской авиабазе

Ранним утром 19 апреля израильские дроны атаковали иранскую авиабазу вблизи Исфахана. Способна ли цепочка взаимных ударов привести к прямому столкновению Израиля и Ирана — в материале РБК

Биллборд в Тегеране (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

Что известно об израильском ударе по Ирану

Ранним утром 19 апреля, в день 85-летия духовного лидера Ирана Али Хаменеи, вблизи иранского города Исфахан, расположенного фактически в центре страны, раздалась серия взрывов.

Как впоследствии заявили иранские власти, системы ПВО сбили несколько беспилотных квадрокоптеров на подлете к находящейся там авиабазе, где базируются закупленные у США еще до Исламской революции 1979 года истребители F-14. Утверждается, что дроны не нанесли военному объекту никакого ущерба.

Официально израильские власти не подтвердили, но и не опровергли факт удара по Исфахану. Иранские власти также не стали публично говорить о причастности Израиля к атаке. Однако крупнейшие американские СМИ сообщили со ссылкой на американских и израильских чиновников, что удар был осуществлен Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на массированную атаку со стороны Ирана в минувшие выходные.

В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю, использовав более 300 ракет и беспилотников. Большая часть из них были сбиты ВВС Израиля и силами его партнеров — США, Великобритании и Иордании — еще на подлете к территории страны. Однако некоторые все же достигли одной из крупнейших израильских авиабаз «Неватим» в пустыне Негев. Инфраструктура военного объекта незначительно пострадала. Атака стала ответом на израильский авиаудар по Дамаску, в результате которого погибли пять офицеров и двое высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сирийские и иранские власти заявляли, что в результате атаки было уничтожено здание консульства Ирана в арабской республике. Израильские власти настаивали, что пораженная цель не обладала дипломатическим статусом.

Кроме того, сирийское агентство SANA сообщило, что около 2:55 по местному времени со стороны Израиля был нанесен ракетный удар по территории Сирии, его целью стали места базирования систем ПВО, которым в результате был нанесен материальный ущерб.

По данным CNN, Израиль предупредил США о готовящейся операции, в Вашингтоне ее не поддержали. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на заседании G7. По его словам, американская делегация сообщила своим коллегам из других стран объединения, что Израиль «в последнюю минуту» проинформировал Вашингтон об ударе беспилотников по Исфахану. «Но США никак не были вовлечены в атаку. Их лишь уведомили», — подчеркнул Таяни.

Ранее ряд наблюдателей и СМИ утверждали, что возможной целью Израиля могут стать ядерные объекты Ирана. В связи с подобными сообщениями командующий подразделением ядерной защиты и безопасности КСИР Ахмад Хакталаб заявил, что иранские военные выявили местоположение всех «ядерных центров» Израиля и готовы нанести по ним удар в случае атаки ЦАХАЛ.

Более того, Хакталаб допустил пересмотр Ираном своей ядерной доктрины. Тегеран утверждает, что заинтересован лишь в мирном атоме; однако еще в 2015 году МАГАТЭ пришло к выводу, что Тегеран в начале нулевых предпринимал шаги по разработке ядерного оружия. Более того, Иран — единственная неядерная держава, которая ведет обогащение урана на очень высоком уровне, до 60%, при оружейном уровне в 90%, отмечал глава международного агентства Рафаэль Гросси.

Источники израильского издания The Jerusalem Post утверждают, что подвергшаяся атаке иранская авиабаза находилась недалеко от одного из ядерных объектов. Собеседник издания подчеркнул, что выбор места был неслучаен и нес четкий посыл — «в этот раз мы решили не наносить удар по вашим ядерным объектам, но могли бы сделать и хуже — причем прямо здесь же». МАГАТЭ подтвердило, что ни один из иранских ядерных объектов не пострадал в результате утренней атаки.

Приведет ли израильский удар к дальнейшей эскалации

В предшествующие дни Тегеран грозил Тель-Авиву еще большей, чем на минувших выходных, атакой в случае «малейшего акта агрессии». Однако после нападения беспилотников на Исфахан Reuters сообщило со ссылкой на неназванного иранского высокопоставленного чиновника, что Тегеран не планирует незамедлительного ответного удара по Израилю. Собеседник агентства пояснил, что властям не удалось установить наличие у атаки «иностранного источника», и в Тегеране расценивают инцидент не как нападение, а как «проникновение» на территорию страны неустановленных лиц.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в пятницу в очередной раз похвалил осуществленную на минувших выходных атаку на Израиль, но никак не упомянул утренний инцидент в Исфахане.

В Израиле тоже практически никак не комментировали ночной удар. Разве что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) сообщение из одного слова, которое можно перевести как «слабый». Это может свидетельствовать о недовольстве наиболее радикальных членов кабинета, которые призывали к жестким действиям в отношении Тегерана.

Как в мире отреагировали на удар Израиля по Ирану Китай заявил о готовности «сыграть конструктивную роль» в снижении напряженности на Ближнем Востоке.

В Кремле сообщили, что изучают обстоятельства утреннего инцидента, и призвали все стороны к сдержанности.

G7 заявила, что в свете сообщений СМИ об утренней атаке на Исфахан призывает все стороны предпринять шаги по предотвращению дальнейшей эскалации.

Еврокомиссия призвала Тегеран и Тель-Авив воздержаться от дальнейших военных действий.

Премьер Великобритании Риши Сунак отказался «спекулировать» о возможном ударе Израиля по Тегерану до установления фактов.

Оман осудил утреннюю атаку Израиля на Иран и военные операции еврейского государства в регионе в целом.

Иордания призвала Израиль и Иран прекратить обмен «ответными ударами» ради стабилизации ситуации в регионе.

Сдержанная риторика Израиля и Ирана, а также ограниченный характер военной операции в Исфахане указывают на заинтересованность обеих сторон в дальнейшей эскалации.

Между тем в ближайшие дни ситуация может обостриться в секторе Газа. Пытаясь отговорить Израиль от ответного удара по Ирану, администрация Джо Байдена предлагала взамен дать «зеленый свет» операции ЦАХАЛ в Рафахе, выяснила катарская газета «Аль-Араби аль-Джадид».

Израильский телеканал Kan, в свою очередь, сообщил, что израильский военный кабинет отказался от первоначально утвержденного формата ответного удара после дискуссий с американскими властями. «Ответ уже не будет таким, как планировалось, дипломатическая деликатность взяла верх», — сказал высокопоставленный источник издания.

На протяжении двух месяцев власти США выступали против наступления на Рафах, расположенный на самом юге сектора Газа. Помимо уцелевших батальонов ХАМАС и, предположительно, 129 израильских заложников, в этом населенном пункте находится около 1,4 млн мирных жителей, значительная часть которых бежала в него из других регионов страны.

США и их партнеры обеспокоены, что боевые действия в регионе приведут к значительным потерям среди гражданских лиц и гуманитарной катастрофе. Подобные опасения были вновь обозначены в совместном заявлении G7. «Мы вновь заявляем о своем несогласии с полномасштабной военной операцией в Рафахе, которая будет иметь катастрофические последствия для гражданского населения. Мы вновь призываем разработать заслуживающий доверия и осуществимый план защиты гражданского населения и решения его гуманитарных проблем», — говорится в документе.

The Jerusalem Post сообщила 18 апреля, что еще в понедельник к операции в Газе были привлечены две новые бригады ЦАХАЛ, которые не заменят, а дополнят уже участвующие в боях подразделения. Издание связало этот шаг с подготовкой к операции в Рафахе и центральной части палестинского эксклава. По данным газеты «Маарив», к окрестностям сектора Газа также были стянуты дополнительные артиллерийские части, а министр обороны и генштаб ЦАХАЛ согласовали «руководящий принцип операции».

16 марта израильская армия также подтвердила, что производит закупку 40 тыс. палаток для подготовки эвакуации мирных жителей из Рафаха. Ранее CNN выяснил, что иранская атака 14 апреля вынудила правительство Израиля отложить наземную операцию. Первоначально планировалось осуществить первые этапы операции уже на текущей неделе: в частности, 15 апреля ВВС Израиля должны были сбросить над Рафахом листовки. Активные приготовления, начатые в последние несколько дней, могут свидетельствовать о возвращении ЦАХАЛ к исходным планам на фоне снижения напряженности с Тегераном.