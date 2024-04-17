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Конгресс обвинил Китай в субсидировании опиоидной эпидемии в США

Конгресс США обвинил Китай в прямом субсидировании опиоидной эпидемии в стране
Палата представителей США обнаружила доказательства субсидий для китайских производителей наркотических веществ и прекурсоров к ним. Конгрессмены утверждают, что заводы отправляют их из КНР мексиканским наркокартелям
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Комитет палаты представителей конгресса США по делам Китая опубликовал доклад, в котором обвинил Пекин в прямом субсидировании производства и экспорта синтетического опиата фентанила и других запрещенных препаратов, спровоцировавших новую волну опиоидного кризиса в Соединенных Штатах.

В документе утверждается, что из-за отравления фентанилом, который в 50 раз сильнее героина и в 100 раз — морфия, ежедневно погибают 200 граждан США, что «эквивалентно тому, что каждый день разбивается битком набитый Boeing-737». Еще в 2019 году смертность в результате передозировки этим наркотиком в США обогнала летальность ДТП и в последнее время стала самой частой причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет.

Авторы доклада утверждают, что именно Китай стал ведущим поставщиком прекурсоров — веществ, необходимых для производства фентанила. В 2018 году США и Китай заключили соглашение, в соответствии с которым китайские власти уже в следующем году ввели запрет на производство и оборот фентанила внутри страны. Конгрессмены отмечают, что власти КНР тем не менее оставили лазейку для химических компаний, позволившую им производить прекурсоры для производства смертельно опасного опиоида и поставлять их мексиканским наркокартелям.

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Фото:John Moore / Getty Images

«Правительство КНР, находящееся под контролем Коммунистической партии Китая, предоставляет субсидии компаниям, экспортирующим фентанил и связанные с ним прекурсоры, оказывает поддержку китайским компаниям, открыто занимающимся торговлей фентанилом, а также полностью или частично владеет и поддерживает производителей запрещенных наркотиков», — пишут авторы доклада.

Конгрессмены проанализировали сайт налогового управления КНР и другие государственные порталы и обнаружили там свидетельства налоговых послаблений вплоть до 13% для производителей химических веществ, использующихся в качестве прекурсоров фентанила и его аналогов. В докладе утверждается, что субсидии распространяются на производство и других запрещенных веществ — амфетаминов, галлюциногенов и синтетических каннабиноидов.

Для расчета компенсации НДС компаниям нужно указать конкретные вещества и объемы экспорта, что, по мнению конгрессменов, идет вразрез с уверениями властей КНР в своей неспособности отследить незаконные действия химических предприятий.

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Авторы доклада также утверждают, что китайское правительство предоставляло денежные гранты производителем запрещенных веществ, в частности Shanghai Ruizheng Chemical Technology и Gaosheng Biotechnology. Причем на сайте последней компании говорится, что она полностью государственная.

Еще один ключевой игрок на фентаниловом рынке — химический завод Yafeng Biological Technology, работающий при государственной тюрьме в провинции Хэбэй, утверждается в докладе. На сайте Yafeng, изученном конгрессменами, указано, что она может поставлять свой товар «в пакетах из фольги и пакетах для продуктов», которыми нередко пользуются наркоторговцы, а также гарантируется «100% прохождение таможни».

Комментируя доклад палаты представителей, посольство КНР в США заявило Reuters, что Пекин искренен в своем сотрудничестве с Вашингтоном в борьбе с оборотом запрещенных веществ и предпринимает все меры для пресечения их производства и контрабанды. «Совершенно ясно, что в Китае нет проблемы с фентанилом, а фентаниловый кризис в США вызван не китайской стороной, и слепое обвинение в адрес Китая не может решить проблему США», — заявил представитель дипмиссии.

Борьба с фентаниловым кризисом стала одной из главных тем обсуждения на саммите президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. По итогам переговоров Байден заявил о готовности Китая преследовать химические компании, производящие прекурсоры этого опасного опиоида. А в конце января 2024 года США и КНР запустили совместную рабочую группу для решения этой проблемы.

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