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Война санкций ,  
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Китай возразил против планов США ввести санкции в отношении банков

МИД Китая: США не должны нарушать право Китая на торговлю с Россией
Сюжет
Война санкций
Представитель МИДа Ван Вэньбинь в ответ на сообщение WSJ о планах США ввести санкции против китайских банков из-за военной помощи России подчеркнул, что Вашингтон не должен нарушать право Пекина на торговлю с Москвой
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

МИД Китая в ответ на сообщение The Wall Street Journal о планах США ввести санкции против китайских банков из-за военной помощи России возразил против нарушения права Пекина на торгово-экономическую деятельность с другими странами, включая Россию, сообщает East Money.

«Право Китая на нормальный экономический и торговый обмен с другими странами, включая Россию, не может быть ущемлено, и мы будем твердо защищать наши законные права и интересы», — сказал официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь.

По его словам, Китай выступает против «лицемерной практики Соединенных Штатов, подливающих масло в огонь и обвиняющих Китай».

Пекин считает, что Вашингтон должен немедленно перестать «без разбора» вводить односторонние санкции в отношении китайских компаний и частных лиц. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, и рассчитывают, что Соединенные Штаты не хотят превращать его в проблему между Пекином и Вашингтоном.

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Экономика
Фото:Andrea Verdelli / Getty Images

По информации WSJ, США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Как писала Financial Times, госсекретарь Энтони Блинкен, который посетит Китай 24–26 апреля, во время визита намерен предупредить своих коллег о том, что Соединенные Штаты и их союзники становятся все более нетерпимыми к отказу Пекина прекратить поставлять Москве технологии двойного назначения, а также об угрозе санкций из-за этого. По словам одного из источников издания, послание Блинкена станет «самым четким предупреждением», с которым Вашингтон когда-либо обращался к китайским чиновникам. WSJ отмечает, что Вашингтон «вооружил» госсекретаря дипломатическими рычагами, которые, как рассчитывают там, прекратят поддержку Пекином Москвы.

В апреле «Известия» писали, что крупнейший китайский банк ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России. По данным «Коммерсанта», китайские банки начали блокировать российские платежи за поставки компонентов для сборки электроники.

Москва называла заявления о помощи Пекина «дезинформацией». В Кремле говорили, что им «нечего добавить» к позиции китайской стороны, которая отрицает военную поддержку Москвы.

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