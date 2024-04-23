WSJ узнала о планах США ввести санкции против банков Китая из-за России

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США работают над санкциями, которые угрожают китайским банкам и их работе с Россией, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

О каких банках идет речь, неизвестно.

Информация о подготовке ограничений появилась перед визитом в Китай госсекретаря Энтони Блинкена. Он посетит республику 24-26 апреля. Как сообщала Finanical Times, глава Госдепартамента намерен предупредить КНР, что Вашингтон и его союзники становятся все более нетерпимыми к отказу Пекина прекратить поставлять Москве технологии. Газета также сообщала, что США рассматривают возможность наложить санкции на китайские финансовые и другие организации.

Санкции США уже повлияли на работу китайских банков с российским клиентами. В январе Bloomberg сообщал, что финансовые организации из КНР решили пересмотреть свое взаимодействие с Москвой из-за декабрьского указа президента Джо Байдена. Согласно нему, у Минфина появилось полномочие вводить меры против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу.

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