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В Киеве оценили запасы металлов на подконтрольной России территории

Вице-премьер Украины: под контролем России находятся металлы на $350 млрд
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Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
На подконтрольной России территории находятся полезные ископаемые на сумму около $350 млрд, заявила первый вице-премьер Юлия Свириденко. У Украины есть запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

На подконтрольных России территориях находятся полезные ископаемые на сумму около $350 млрд, заявила первый вице-премьер Украины, министр экономики Юлия Свириденко, ее слова приводит ТСН.

Она отметила, что Украина имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов.

«Наша задача — не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений. Перед нами стоит большая задача — обновить геологическую информацию и, конечно, привлечь инвесторов в переделку», — сказала Свириденко на форуме «Украина. Год 2025».

«Forbes Украина» оценивал запасы полезных ископаемых в $15 трлн. При этом газета The Washington Post еще в 2022 году со ссылкой на аналитиков писала, что под контролем России уже оказались месторождения с запасами на $12,4 трлн.

Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков в разговоре с РБК отмечал, что еще в 2022 году к России отошли территории, на которых сконцентрированы месторождения полезных ископаемых — более 60% угольных, 11% нефтяных, 20% природного газа, 42% черных металлов и 33% редкоземельных и других важных металлов, включая литий.

Геологическая служба США в числе 50 наиболее важных для нацбезопасности и экономики ресурсов называет ряд металлов, месторождения которых есть на Украине. В их числе — бериллий, графит, литий, марганец, титан и цирконий.

Где находятся интересующие Трампа украинские полезные ископаемые. Карта
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Президент США Дональд Трамп предложил оказывать Украине помощь в обмен на ее редкоземельные металлы. Глава Минфина Скотт Бессент в феврале привез в Киев черновик соглашения о доступе к металлам на $500 млрд. Источники The Economist назвали привезенную министром версию «плохой». «Более хороший» вариант был представлен на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и посланником Трампа по Украине Китом Келлогом, отмечает издание.

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, посчитав его «не готовым для защиты интересов Украины». Трамп обвинил коллегу в срыве сделки. После этого США передали Украине новую версию — более жесткую. По информации The New York Times, Киев должен отказаться от половины получаемых доходов от полезных ископаемых, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры. Полученную прибыль направят в специальный фонд, который целиком будет принадлежать Соединенным Штатам. Киев должен будет делать взносы в этот фонд, пока его объем не достигнет $500 млрд.

На прошлой неделе американский лидер утверждал, что Вашингтон и Киев «очень близки к заключению сделки». Он потребовал от Украины редкоземельные металлы, нефть и «все, что мы можем получить», на выделенные США $350 млрд помощи.

Зеленский отверг финансовые претензии Трампа. «Я не собираюсь признавать $500 млрд помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты... Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев», — заявил он.

Украина в случае согласия на «катастрофическую» версию сделки будет возмещать США $500 млрд в течение сотен лет, отмечает The Economist.

США предложили Украине покупать их помощь, но лучше бы не оказывать ее вовсе и тем самым способствовать завершению конфликта, считают в Кремле.

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Елена Чернышова
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