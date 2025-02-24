The Economist спрогнозировал выплату Украиной США $500 млрд «сотни лет»

По последним условиям США в рамках сделки с Украиной по полезным ископаемым Вашингтон будет получать половину доходов Киева от ресурсов, пока сумма не достигнет $500 млрд. При нынешнем уровне доходов это займет сотни лет

Плакат на акции в поддержку Украины в Лиссабоне (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

Украина в случае согласия на «катастрофическую» версию сделки с США по полезным ископаемым будет возмещать Вашингтону $500 млрд в течение сотен лет, пишет The Economist. Условия соглашения изданию раскрыли источники.

«Украина должна будет передать 50% будущих государственных доходов от природных ресурсов и инфраструктуры, таких как порты, в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству США. Взносы будут продолжаться до тех пор, пока фонд не достигнет $500 млрд — суммы, которая соответствует сильно завышенным заявлениям [президента Дональда] Трампа о том, сколько Америка потратила на помощь Украине с начала войны. При текущих уровнях государственных доходов это займет сотни лет», — пишет издание.

По словам его собеседников, были также «плохая» и «более хорошая» версии соглашения. «Плохую» привез в Киев глава американского Минфина Скотт Бессент 12 февраля, «более хорошую» версию представили на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президента США Джей Ди Вэнс и спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. В ответ Киев представил встречное предложение и получил нынешний «катастрофический» вариант от США.

Неделю назад The Telegraph также писала, что США выдвинули Украине тяжелые условия в рамках возможной сделки. Газета отмечала, что они хуже, чем репарации, которые должна была выплатить Германия по итогам Первой мировой войны, и санкции, наложенные на Берлин и Токио после Второй мировой. Также The Telegraph назвала эти условия «равнозначными экономической колонизации Украины США на правовой основе».

Трамп 22 февраля заявил, что Вашингтон требует от Киева редкоземельные металлы, нефть и остальные активы, которые сможет получить. С его слов, США выделили $350 млрд по решению предыдущего президента Джо Байдена, тогда как Европа предоставила свою помощь в виде кредита и получает свои деньги обратно, а американская сторона — нет, и она хочет что-то взамен.

Украинский лидер Владимир Зеленский 23 февраля сообщил, что не будет подписывать соглашение, по которому платить будут «десять поколений украинцев». Также он подчеркнул, что не будет признавать выдачу США помощи на $500 млрд. «Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты», — подчеркнул Зеленский.