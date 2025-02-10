Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине

С включением в состав России новых территорий Украина потеряла часть месторождений, но у нее остаются запасы редких и ценных ресурсов. Однако есть сомнения, что после призыва Трампа инвесторы будут вкладываться, считает эксперт

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После предложения президента США Дональда Трампа оказывать Украине помощь в обмен на ее редкоземельные металлы украинские и западные СМИ привели оценки экспертов, согласно которым запасы полезных ископаемых оцениваются в триллионы долларов. «Forbes Украина» приводил цифру $15 трлн, в то же время The Washington Post еще в 2022 году со ссылкой на аналитиков писала, что под контролем России уже оказались месторождения с запасами на $12,4 трлн. Опрошенные РБК эксперты рассказали, какие на Украине остались полезные ископаемые и каков потенциал для их добычи.

Украина до недавнего времени была одной из самых обеспеченных полезными ископаемыми страной, там разрабатывались залежи нефти, газа, угля, сланцев, урана, железа, марганца, хрома и никеля, титана, магния, а также алюминия, меди, цинка, свинца, были найдены золото, серебро, ртуть, бериллий, литий, цирконий, гафний, тантал, ниобий, кобальт, олово, вольфрам, молибден, ванадий, иттрий и лантаноиды, германий и скандий, сказал РБК член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков.

«Но одно — запасы ископаемых, а другое — их разработка и инфраструктура добычи», — обращает внимание он.

Тишков приводит оценку самых крупных и известных месторождений из тех, что сохранились и действуют на территории Украины: Криворожский железорудный бассейн с пятью горно-обогатительными комбинатами. Руда здесь очень богата железом — 57,6%. Ее запасы — 16 млрд т;

с пятью горно-обогатительными комбинатами. Руда здесь очень богата железом — 57,6%. Ее запасы — 16 млрд т; Кременчугский железорудный бассейн с учтенными балансовыми запасами руды почти 20 млрд т;

с учтенными балансовыми запасами руды почти 20 млрд т; Никопольский марганцеворудный бассейн с горно-обогатительным комбинатом и запасом руды около 2 млрд т;

с горно-обогатительным комбинатом и запасом руды около 2 млрд т; месторождение урана в городе Желтые Воды (законсервировано, когда-то давало до 1% мировой добычи урана);

(законсервировано, когда-то давало до 1% мировой добычи урана); Селищанское месторождение с залежами титановых руд в Житомирской области (по оценкам украинских специалистов — 20% мировых запасов, но это требует проверки).

с залежами титановых руд в Житомирской области (по оценкам украинских специалистов — 20% мировых запасов, но это требует проверки). Львовско-волынский угольный бассейн (четыре из 15 шахт действующие).

Полезные ископаемые на Украине по своей значимости и по своей стоимости достаточно разные, отмечает в разговоре с РБК ведущий научный сотрудник Геологического института РАН Александр Мазарович. Это газ и уголь, а также достаточно редкие и большие месторождения серы в Предкарпатье, древние породы в центральной части Украины, в том числе золото, редкоземельные элементы, железо, марганец, титан в большом количестве, говорит эксперт.

Ученый также упоминает нефть в Донецком бассейне, оговариваясь, что речь идет не о Донбассе в смысле административных делений: он распространяется на территорию современной России и частично на территорию Украины.

Еще в 2022 году к России отошли территории, на которых сконцентрированы месторождения полезных ископаемых — более 60% угольных, 11% нефтяных, 20% природного газа, 42% черных металлов и 33% редкоземельных и других важных минералов, включая литий, отмечает Тишков. Он также указывает, что в 2025 году ситуация продолжает меняться не в пользу Украины.

«Не уверен, что в сложившейся ситуации новые инвесторы заинтересуются перспективами добычи здесь лития, титана и редкоземельных элементов. А старые типа European Lithium Ukraine Петра Порошенко уже давно в деле», — сказал Тишков.

Кандидат геолого-минералогических наук генеральный директор ООО «Геолэкспертиза» Сергей Якуцени отдельно прокомментировал данные аналитиков SecDev от августа 2022 года, согласно которым во время военной операции Москва взяла под свой контроль месторождения полезных ископаемых на Украине, оцениваемые в $12,4 трлн.

По словам Якуцени, эти оценки не соответствуют как реальным цифрам, отраженным в государственном балансе минеральных ресурсов Украины, так и более ранним сведениям по УССР. Кроме того, эксперты SecDev проигнорировали издержки технологий добычи, включая степень извлечения полезного ископаемого.

«То есть мы имеем дело с многолетним спекулятивным «разгоном» информации о якобы сверхбогатых минерально-сырьевых ресурсах освобождаемых территорий Северного Причерноморья», — считает Якуцени.