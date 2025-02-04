 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль увидел в идее Трампа по металлам Украины коммерческое предложение

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Идея сотрудничества Украины и США по редкоземельным металлам — это оказание помощи на коммерческой основе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК.

«Наверное, если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. То есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — сказал он.

Ранее The New York Times и Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщили о готовности Украины работать с США по сделкам с редкоземельными металлами в обмен на долгосрочные гарантии того, что эти ресурсы не достанутся России. Как отметил собеседник FT, близкий к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, эта инициатива согласуется с представленным президенту США Дональду Трампу «планом победы». Он, в частности, содержал совместную разработку добычи урана и лития.

3 февраля Трамп анонсировал сделку с Украиной, которая подразумевает продолжение США оказания помощи в обмен на редкоземельные металлы и другие товары.

Материал дополняется

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Россия Украина США Дональд Трамп Дмитрий Песков
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 03 фев, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 03 фев, 18:59
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 12:58
Кремль пообещал защищать дипсобственность в Польше от посягательствПолитика, 12:56
Госзаказ: 5 действий, которые грозят исполнителю уголовным преследованиемPro, 12:55
IIHF продлила отстранение сборной России по хоккеюСпорт, 12:43
В ФШР назвали «полной ерундой» призыв Карлсена к отставке ДворковичаСпорт, 12:41
Песков назвал героем погибшего на спецоперации вице-губернатора ПриморьяПолитика, 12:39
Суд принял иск художницы «Ежика в тумане» к Банку РоссииОбщество, 12:38
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон, Чарли XCX и Doechii: новые лица «Грэмми»Life, 12:34
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 12:33
«Я в ярости»: что гнев говорит о вас и надо ли его сдерживатьPro, 12:27
El País узнала о запрете миссиям ООН на Украине получать деньги из СШАПолитика, 12:25
Кремль назвал очевидным продолжение США военной помощи УкраинеПолитика, 12:21
Песков пообещал потратить дополнительные усилия для допуска России на ОИСпорт, 12:21
Deep Research от OpenAI: что умеет и как пользоватьсяИндустрия 4.0, 12:20