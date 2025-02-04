Кремль увидел в идее Трампа по металлам Украины коммерческое предложение
Идея сотрудничества Украины и США по редкоземельным металлам — это оказание помощи на коммерческой основе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК.
«Наверное, если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. То есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — сказал он.
Ранее The New York Times и Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщили о готовности Украины работать с США по сделкам с редкоземельными металлами в обмен на долгосрочные гарантии того, что эти ресурсы не достанутся России. Как отметил собеседник FT, близкий к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, эта инициатива согласуется с представленным президенту США Дональду Трампу «планом победы». Он, в частности, содержал совместную разработку добычи урана и лития.
3 февраля Трамп анонсировал сделку с Украиной, которая подразумевает продолжение США оказания помощи в обмен на редкоземельные металлы и другие товары.
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