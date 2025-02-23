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Военная операция на Украине ,  
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Трамп потребовал для США от Украины «все, что сможем получить»

Трамп: США хотят получить от Украины нефть и все, что угодно, помимо металлов
Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон и Киев близки к заключению сделки, в которой США рассчитывают вернуть потраченные на поддержку Украины около $350 млрд, сказал Трамп. По его словам, интерес представляют не только металлы
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

США требуют от Украины редкоземельные металлы, нефть и остальные активы, которые смогут получить, заявил американский президент Дональд Трамп на конференции консерваторов (CPAC). Fox вел трансляцию на YouTube.

С его слов, США выделили $350 млрд по решению предыдущего президента Джо Байдена, тогда как Европа предоставила свою помощь в виде кредита и получает свои деньги обратно, а американская сторона — нет.

«Поэтому я хочу, чтобы они дали нам что-нибудь на все те деньги, которые мы отправили. И я собираюсь попытаться покончить с войной, и я собираюсь попытаться покончить со всеми этими смертями. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы можем получить», — сказал Трамп.

США и Украина «очень близки к заключению сделки», продолжил президент и добавил: «Хорошо бы быть близкими к заключению сделки, потому что это ужасная ситуация». «Я разговаривал с президентом [России Владимиром] Путиным, и я думаю, что все это закончится. Это должно закончиться. На это ужасно смотреть», — сказал американский лидер.

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Экономика
Скотт Бессент

Трамп оценивает обязательства Украины перед США в $400–500 млрд. Первоначально Киев отверг предложенные Вашингтоном условия, теперь стороны обсуждают новую версию документа. Президент США предрек проблемы Киеву, если тот снова не согласится.

США не намерены получать во владение места добычи и вынуждать Украину становиться крупным должником, пообещал американский министр финансов Скотт Бессент. «Условия нашего партнерства предполагают, что доходы, получаемые правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут обладать экономическими правами и правами управления этими будущими инвестициями», — рассказал он.

По информации New York Times, условия нового предложения США жестче предыдущего. Киев, согласно идее Вашингтона, должен отказаться от половины получаемых доходов от полезных ископаемых, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры. Полученную прибыль направят в специальный фонд, он целиком будет принадлежать США. Украина должна будет делать взносы в этот фонд, пока его объем не достигнет $500 млрд.

Украинская сторона поясняла, что желает увидеть в соглашении собственную выгоду, в том числе гарантии безопасности. Президент Владимир Зеленский отверг озвученную Трампом сумму помощи со стороны США: «У нас совершенно разные цифры. У нас все очень понятно. Нам война стоила $320 млрд. $120 млрд — это мы, народ Украины, налогоплательщики. $200 млрд — это США и европейские союзники. Это пакеты оружия. Всего США дали нам около $67 млрд оружием и $31,5 млрд — прямая».

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Дональд Трамп Украина США полезные ископаемые нефть
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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