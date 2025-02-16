Где находятся интересующие Трампа украинские полезные ископаемые. Карта

В начале февраля президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку — помощь в обмен на доступ к редкоземельным металлам и «другим товарам». Что Украина может предложить США — в инфографике РБК

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Глава американского Минфина Скотт Бессент 12 февраля привез в Киев черновик соглашения о доступе к редкоземельным металлам на $500 млрд. Пока неясно, говорят стороны исключительно о редкоземельных металлах — наборе из 17 элементов, которые необходимы для многих видов техники (от мобильных телефонов до аппаратов МРТ), — или и о других типах критически важных минералов.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в разговоре с Associated Press отметил, что Украина может предложить и другие полезные ископаемые. «Это может быть литий. Это может быть титан, уран и многое другое», — сказал он.

Что есть у Украины

Геологическая служба США в числе 50 наиболее важных для нацбезопасности и экономики ресурсов называет ряд металлов, месторождения которых есть на Украине. В их числе — бериллий, графит, литий, марганец, титан и цирконий.

Карта критически важных запасов Украины дает только примерную оценку — данные о наличии ископаемых в недрах представлены без гарантии, что добыча каждого из них экономически целесообразна. В некоторых случаях речь идет о месторождениях, требующих значительных инвестиций для разработки и добычи.

Интерес США к иностранным редкоземельным металлам и сырьевым ресурсам отчасти объясняется противостоянием с Китаем. По данным геологической службы США (.pdf), в 2024 году запасы редкоземельных металлов в мире составляли 90 млн т, из которых 44 млн т находились в Китае и только 1,9 млн т — в США.

США также могут быть заинтересованы в получении доступа к украинским запасам титана и железной руды. Украина, по разным оценкам, располагает до 20% мировых запасов титановых руд, а в 2021 году на ее долю приходилось около 5% глобальной добычи ильменита, используемого для производства титана. Минерально-сырьевая база титана на Украине включает около 40 месторождений, однако в настоящее время добыча ведется исключительно на россыпных залежах, которые составляют 10% от общего объема разведанных запасов.

В 2022 году к России отошли территории, на которых сконцентрированы месторождения полезных ископаемых, включая более 60% угольных, 20% природного газа и 33% редкоземельных и других важных металлов, включая литий, отметил в разговоре с РБК член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков.

В Москве предложение Дональда Трампа о сделке по редкоземельным металлам раскритиковали. Идея сотрудничества Украины и США — это оказание помощи на коммерческой основе, но конфликт завершится, если «вообще ее не оказывать», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.