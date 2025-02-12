Глава Минфина США привез в Киев черновик соглашения по металлам

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Министр финансов США Скотт Бессент привез в Киев черновик соглашения о доступе к редкоземельным металлам на $500 млрд в обмен на американскую помощь, заявил президент Владимир Зеленский после встречи с Бессентом, его слова приводит «Суспільне».

«Был конструктивный и продуктивный разговор, вопрос гарантий безопасности для Украины, мы говорили о полезных ископаемых. Нашей команде передали первый черновик этого документа от США о партнерстве между нашими странами, и я очень хочу, чтобы наша команда изучила этот документ», — сказал Зеленский.

Он пообещал, что Киев изучит детали документа «как можно быстрее», к Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы была возможность «зафиксировать какие-то договоренности соответствующие в Мюнхене».

Трамп заявил, что США рассчитывают получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь.

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