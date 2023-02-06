«Росатом» ответил на санкции словами об атомной энергетике вне политики

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Атомная энергетика не должна быть заложником политической конъюнктуры, считают в «Росатоме». Об этом говорится в комментарии госкорпорации, который поступил в РБК, в ответ на введенные Киевом против нее санкции.

«Мы убеждены, что атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры. «Росатом» работает по всему миру прозрачно, в интересах клиентов и партнеров и с неукоснительным соблюдением международных обязательств и национального законодательства», — говорится в сообщении.

Украина 5 февраля ввела санкции против российской госкорпорации «Росатом», ее дочерних предприятий, часть из которых связана с атомной отраслью или высокими технологиями, всего — 200 компаний. Такой указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, одобрив решение СНБО страны, он опубликован на президентском сайте.

Ограничительные меры введены еще и против компаний «Атомный энергопромышленный комплекс», «Атоммаш-Сервис», «Наука и инновации», «Атомное и энергетическое машиностроение» и др. Под санкции попало госпредприятие Запорожская АЭС, созданное по поручению российского президента Владимира Путина, а также Балтийская АЭС — строящаяся атомная электростанция в Калининградской области.



В санкционном списке находится и «Производственное объединение «Маяк», выполняющее госзаказ по производству частей ядерного оружия; на сайте компании сказано, что она «играет серьезную роль в ядерно-энергетическом комплексе России».

