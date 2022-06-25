Захарова назвала ложью обвинения Киева в депортации детей с Украины

Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Заявления украинских властей о том, что Россия похищает и принудительно депортирует детей, являются ложью. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Она обратила внимание на обращение Верховной рады к управлению ООН по правам человека, комитету по правам ребенка, верховному комиссару по делам беженцев и международному суду ООН от 19 июня.

«Содержащиеся в нем лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса», — заявила Захарова.

Представитель МИДа обвинила Киев в циничности, а украинские вооруженные формирования в «целенаправленных обстрелах мирных сел и городов ДНР и ЛНР». «В [таких] условиях <...> нам ставят в вину спасение детей от этих варварских бомбардировок», — сказала она.

Захарова сообщила, что к 23 июня российские силы вывезли из опасных районов Украины в Россию более 2 млн человек, в том числе почти 325 тыс. детей. «Все эти люди выехали в нашу страну добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих детей», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, в России работают более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, а в штабы по работе с перемещенными лицами входят региональные детские омбудсмены. Особое внимание уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова уделяет детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, дошкольников устраивают в детские сады, детей постарше — в школы и колледжи, указала Захарова.

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ищет родственников детей, чьи родители погибли в результате военных действий, а также занимается их возвращением на территорию Украины для воссоединения с семьей. Законным представителям уже передали шестерых детей.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Представители 141 страны в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

К 24 июня число беженцев с Украины превысило 8 млн человек, сообщило агентство ООН. Почти две трети украинских детей оказались перемещенными лицами как внутри страны, так и за ее пределами, говорил региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

Украинские власти начали обвинять Россию в депортации населения с начала военной операции. »[Россия] силой вывозит и взрослых, и детей. Это и сироты из детских домов. И дети с родителями. И дети, разлученные со своими семьями», — говорил президент Украины Владимир Зеленский в начале июня.

Тогда же вице-премьер Украины Ирина Венедиктова сообщала о том, что Генеральная прокуратура страны расследует больше 20 дел о депортации украинцев, в том числе изучает заявления о насильственном вывозе в Россию более 210 тыс. детей, передавал Reuters.

Согласно Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года, «насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую» понимается как геноцид с намерением уничтожить какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу (п «е», ст. II).