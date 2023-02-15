Посольство в США назвало абсурдом данные о депортации украинских детей

Посольство в США: Москва делает все возможное для защиты детей из Украины

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Россия приняла у себя украинских детей для защиты их от обстрелов ВСУ. Об этом говорится в телеграм-канале посольства России в США.

«Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Москва делает все возможное для сохранения несовершеннолетних в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких — для передачи сирот под опеку.

Комментарий посольства стал ответом на заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса. Он сказал, что российские власти принудительно перемещают и депортируют украинских детей на территорию Российской Федерации. Эти заявления в посольстве назвали «абсурдными высказываниями».

Украинские власти начали обвинять Россию в депортации населения с начала военной операции. В июне вице-премьер Украины Ирина Венедиктова сообщала о том, что Генеральная прокуратура страны расследует больше 20 дел о депортации украинцев, в том числе изучает заявления о насильственном вывозе в Россию более 210 тыс. детей, передавал Reuters. Верховная Рада в этой связи обратилась к управлению ООН по правам человека, комитету по правам ребенка, верховному комиссару по делам беженцев и международному суду ООН.

Согласно Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года, «насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую» понимается как геноцид с намерением уничтожить какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу (п «е», ст. II).

Всего, по данным ООН на 7 февраля 2023 года, в России живут 2,8 млн беженцев из Украины.