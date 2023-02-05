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Зеленский ввел санкции против «Росатома» и компаний ядерной отрасли

Зеленский ввел санкции против «Росатома», ЗАЭС и других компаний ядерной отрасли России
Зеленский ввел санкции против ядерной отрасли России в знак поддержки усилиям дипломатов Украины по расширению санкций Запада в этой сфере. На этих мерах настаивают Польша и Литва, но в Будапеште исключили их принятие
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Украина ввела санкции против российской госкорпорации «Росатом», ее дочерних предприятий, часть из которых связана с атомной отраслью или высокими технологиями, всего — 200 компаний. Такой указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, одобрив решение СНБО страны, он опубликован на президентском сайте.

Ограничительные меры введены еще и против компаний «Атомный энергопромышленный комплекс», «Атоммаш-Сервис», «Наука и инновации», «Атомное и энергетическое машиностроение» и др. Под санкции попало госпредприятие «Запорожская АЭС», созданное по поручению российского президента Владимира Путина, а также «Балтийская АЭС» — строящаяся атомная электростанция в Калининградской области.

В санкционном списке находится и «Производственное объединение «Маяк», выполняющее госзаказ по производству частей ядерного оружия; на сайте компании сказано, что она «играет серьезную роль в ядерно-энергетическом комплексе России».

РБК направил запрос представителю Росатома.

Зеленский в своем видеообращении в телеграм-канале пояснил, что эти санкции направлены на поддержку усилий украинских дипломатов по расширению международных ограничительных мер на атомную отрасль России.

Источники Reuters говорили о стремлении Польши и Литвы добиться включения санкций против ядерного сектора России в очередной, десятый пакет ограничений от Евросоюза. Власти Венгрии уже предупредили, что не позволят принять санкции против российской атомной энергетики.

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По данным Bloomberg, пока будущий санкционный пакет заключается в мерах против товаров для российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и производства беспилотников. В руководстве ЕС детали санкций официально не уточняют, предупреждая лишь, что их введут в действие к 24 февраля этого года.

Власти России критикуют международные санкции, считая их нелегитимными. Президент Владимир Путин называл их безумными и бездумными. Глава МИДа Сергей Лавров считает, что последствия ограничительных мер заметны, но страна «постепенно адаптируется к новым реалиям».

 

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Владимир Зеленский Украина Росатом атомная отрасль

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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