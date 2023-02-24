Венгрия помешала Евросоюзу ввести санкции против Мантурова

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 09:19
Как МЮ выбил «Барселону» из Лиги Европы. Лучшие моменты матча Спорт, 09:14
РФС решил сделать Кубок России самым популярным турниром в стране Спорт, 09:00
Как рост туризма в 2023 году скажется на акциях компаний сектора Pro, 08:53
С 24 февраля 2022 года в ЛНР погибли 192 мирных жителя Политика, 08:51
В КНДР расценили «провокации США» как объявление войны Политика, 08:31
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 08:28
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Венгрия помешала Евросоюзу ввести санкции против Мантурова Политика, 08:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:26
Клуб Овечкина отдал ведущего российского игрока лидеру НХЛ Спорт, 08:20
Bloomberg сообщил о «куче миллиардов», застрявших в Москве у иностранцев Финансы, 08:03
24.02.2022 — 24.02.2023. Инфографика Политика, 08:01
Блинкен 28 февраля посетит Казахстан Политика, 07:48
Летящий на замену аварийного корабля у МКС «Союз МС-23» вышел на орбиту Технологии и медиа, 06:51
Война санкций ,  
0 

Венгрия помешала Евросоюзу ввести санкции против Мантурова

Венгрия помешала ввести санкции ЕС против главы Минпромторга Мантурова
ЕС хотел ввести санкции против российских министров, в частности — главы Минпромторга Мантурова, но Будапешт помешал этому. Венгерский МИД поинтересовался, с «кем мы будем говорить о мире» в случае введения ограничений
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Евросоюз планировал в рамках будущего десятого пакета санкций ввести ограничения против главы российского Минпромторга Дениса Мантурова и других министров, однако Венгрия этому помешала, заявил «РИА Новости» глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Потому что если российские министры в санкционном списке, то с кем мы будем говорить о мире, с кем мы будем говорить о том, как положить конец страданиям людей», — пояснил он.

Сийярто отметил, что ввести ограничения против Мантурова пытаются не в первый и не последний раз, однако позиция Будапешта по этому вопросу не изменится. По его словам, Венгрия не позволяет ввести санкции «не из-за россиян», а потому как уверена в правильности такой позиции. Кроме того, продолжил Сийярто, венгерским властям не нравится, когда к ним относятся как к «пропагандистам Кремля», поскольку «мы просто говорим то, что считаем рациональным».

Кроме того, Венгрия пытается добиться отмены санкций против девяти россиян из бизнес-сообщества, не работающих на правительство России, продолжил Сийярто. Он рассказал, что к Венгрии обратились некоторые центральноазиатские страны, для которых эти россияне стали «очень важными инвесторами», а ограничительные меры мешают их сотрудничеству. Из-за сильного сопротивления эти россияне остались в санкционных списках, признал глава МИДа.

Как писал Politico, Венгрия угрожала наложить вето на десятый пакет санкций Евросоюза, если из-под ограничений не будут выведены четверо россиян. источники газеты не уточнили их личности. Всего ЕС ввел санкции против более чем 1,4 тыс. россиян. Новые санкции планируется принять к 24 февраля.

Читайте на РБК Pro
Уборщики, настройщики и шпионы: какие клетки регулируют работу мозга
Работа, за которую не стыдно: куда идут уволенные сотрудники бигтехов
У вас диагностировали хроническое заболевание. Что теперь делать
«Все зашло слишком далеко»: Брэд Питт — о борьбе с алкоголизмом

Санкции против Мантурова ранее ввели Великобритания, Канада и США.

Российские власти считают ограничительные меры со стороны Запада нелегитимными, «безумными и бездумными» и вредящими в большей степени самим инициаторам санкций. Кремль настаивает, что санкции никогда не становились причиной, по которым страны меняли свою политику.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз санкции ЕС Денис Мантуров Минпромторг снятие санкций
Материалы по теме
В Венгрии уволили сотни военачальников ради «меритократии в армии»
Политика
В «Рособоронэкспорте» объяснили санкциями закрытость переговоров по ВТС
Политика
Австралия и Новая Зеландия ввели первые санкции в годовщину спецоперации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter