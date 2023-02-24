Венгрия помешала Евросоюзу ввести санкции против Мантурова

ЕС хотел ввести санкции против российских министров, в частности — главы Минпромторга Мантурова, но Будапешт помешал этому. Венгерский МИД поинтересовался, с «кем мы будем говорить о мире» в случае введения ограничений

Денис Мантуров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Евросоюз планировал в рамках будущего десятого пакета санкций ввести ограничения против главы российского Минпромторга Дениса Мантурова и других министров, однако Венгрия этому помешала, заявил «РИА Новости» глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Потому что если российские министры в санкционном списке, то с кем мы будем говорить о мире, с кем мы будем говорить о том, как положить конец страданиям людей», — пояснил он.

Сийярто отметил, что ввести ограничения против Мантурова пытаются не в первый и не последний раз, однако позиция Будапешта по этому вопросу не изменится. По его словам, Венгрия не позволяет ввести санкции «не из-за россиян», а потому как уверена в правильности такой позиции. Кроме того, продолжил Сийярто, венгерским властям не нравится, когда к ним относятся как к «пропагандистам Кремля», поскольку «мы просто говорим то, что считаем рациональным».

Кроме того, Венгрия пытается добиться отмены санкций против девяти россиян из бизнес-сообщества, не работающих на правительство России, продолжил Сийярто. Он рассказал, что к Венгрии обратились некоторые центральноазиатские страны, для которых эти россияне стали «очень важными инвесторами», а ограничительные меры мешают их сотрудничеству. Из-за сильного сопротивления эти россияне остались в санкционных списках, признал глава МИДа.

Как писал Politico, Венгрия угрожала наложить вето на десятый пакет санкций Евросоюза, если из-под ограничений не будут выведены четверо россиян. источники газеты не уточнили их личности. Всего ЕС ввел санкции против более чем 1,4 тыс. россиян. Новые санкции планируется принять к 24 февраля.

Санкции против Мантурова ранее ввели Великобритания, Канада и США.

Российские власти считают ограничительные меры со стороны Запада нелегитимными, «безумными и бездумными» и вредящими в большей степени самим инициаторам санкций. Кремль настаивает, что санкции никогда не становились причиной, по которым страны меняли свою политику.