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Военная операция на Украине ,  
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Полянский призвал выяснить о какой «сделке» по Украине говорит Трамп

Полянский: необходимо изучить условия предложений команды Трампа по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп в силах остановить «злонамеренную» политику своей страны на Украине, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Он [Трамп] не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году, сделав ее «антироссийской» и подготовив к войне с нами, но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», — сказал Полянский в интервью агентству «РИА Новости».

В декабре Трамп призвал к немедленным мирным переговорам по Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет «заключить сделку» и «остановить это безумие». Трамп сказал, что нужно «немедленно прекратить огонь и начать переговоры».

Накануне президент США заявил что, если Москва не согласится на сделку по Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран. Он добавил, что не хочет нанести вред России.

По словам Полянского, Россия должна понять, что означает «сделка» в понимании Трампа. «Прежде всего, речь идет об устранении коренных причин украинского кризиса. Речь никогда не шла о территории, речь идет о людях и их праве сохранять свою идентичность», — добавил российский дипломат.

Трамп призвал Россию пойти на сделку по Украине и пригрозил санкциями
Политика
Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, утвердить внеблоковый статус Украины и снять международные санкции. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

Киев также заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта при обеспечении гарантий безопасности. Зеленский считает, что это возможно при частичном вступлении Украины в НАТО и сохранении поставок оружия. При этом он исключал отказ от утраченных территорий и допускал их возвращение дипломатическим путем после окончания боевых действий.

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Дональд Трамп Дмитрий Полянский сделка Украина
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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