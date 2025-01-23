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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на угрозы Трампа насчет сделки по Украине

Кремль не увидел новых элементов в угрозах Трампа санкциями из-за Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Россия не видит ничего нового в угрозах санкциями и повышением тарифов со стороны президента США Дональда Трампа, в первый срок он часто прибегал к подобным мерам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент РБК.

«Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы», — сказал представитель президента.

По словам Пескова, Россия остается готова «к равноправному и взаимоуважительному диалогу», который «имел место между двумя президентами» во время первого срока Трампа. «Ждем сигналов, которых пока не поступало», — заключил Песков.

Накануне республиканец пообещал ввести высокие тарифы и санкции против России, если она не согласится на сделку по Украине, которая, по его словам, является «очень большой услугой» для Москвы. «Успокойтесь сейчас и остановите эту нелепую войну! Дальше будет только хуже», — сказал он.

Трамп вступил в должность президента США 20 января после победы на выборах в ноябре. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине. По его словам, боевые действия могут завершиться в течение полугода. Президент Украины Владимир Зеленский хочет мира, «но для танго требуются двое», заявлял Трамп. Детали мирной сделки он не озвучивал.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Летом президент Владимир Путин выдвинул в качестве условий вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, отказ Киева от членства в НАТО и снятие международных санкций. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом.

Киев также говорил о готовности к мирному урегулированию конфликта, но при обеспечении гарантий безопасности. По словам Зеленского, это возможно в случае частичного вступления Украины в НАТО и продолжении поставок оружия. Он отказался признавать потерю территорий и выразил уверенность в их возвращении дипломатическим путем после завершения боевых действий.

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Россия Украина США Дональд Трамп Дмитрий Песков Военная операция на Украине переговоры мирное урегулирование санкции против России Владимир Путин
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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