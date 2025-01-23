Кремль ответил на угрозы Трампа насчет сделки по Украине

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Россия не видит ничего нового в угрозах санкциями и повышением тарифов со стороны президента США Дональда Трампа, в первый срок он часто прибегал к подобным мерам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент РБК.

«Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы», — сказал представитель президента.

По словам Пескова, Россия остается готова «к равноправному и взаимоуважительному диалогу», который «имел место между двумя президентами» во время первого срока Трампа. «Ждем сигналов, которых пока не поступало», — заключил Песков.

Накануне республиканец пообещал ввести высокие тарифы и санкции против России, если она не согласится на сделку по Украине, которая, по его словам, является «очень большой услугой» для Москвы. «Успокойтесь сейчас и остановите эту нелепую войну! Дальше будет только хуже», — сказал он.

Трамп вступил в должность президента США 20 января после победы на выборах в ноябре. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине. По его словам, боевые действия могут завершиться в течение полугода. Президент Украины Владимир Зеленский хочет мира, «но для танго требуются двое», заявлял Трамп. Детали мирной сделки он не озвучивал.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Летом президент Владимир Путин выдвинул в качестве условий вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, отказ Киева от членства в НАТО и снятие международных санкций. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом.

Киев также говорил о готовности к мирному урегулированию конфликта, но при обеспечении гарантий безопасности. По словам Зеленского, это возможно в случае частичного вступления Украины в НАТО и продолжении поставок оружия. Он отказался признавать потерю территорий и выразил уверенность в их возвращении дипломатическим путем после завершения боевых действий.

Материал дополняется