МИД Украины подтвердил запрет на прямые переговоры с Россией
Запрет вести переговоры с Россией под руководством Владимира Путина, введенный в 2022 году, действует и сейчас, заявил глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, его слова передает издание «Страна».
«По состоянию на данный момент такой модальности не рассматривалось. Давайте дождемся официальных контактов с США, где мы обсудим дальнейшие шаги», — сказал Сибига нв вопрос о возможности переговоров.
По его словам, переговоры, которые Киев будет проводить с администрацией Трампа, «корреспондируются с формулой мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским.
Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин, 4 октября 2022 года. Заявление украинской стороны прозвучало почти сразу после того, как в Кремле прошла церемония подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Позднее, в ноябре 2023 года, Зеленский представил на саммите G20 «формулу мира». Среди ее условий он назвал прекращение боевых действий и вывод российских войск с территории Украины. В российском МИДе называли требования Киева нереалистичными.
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