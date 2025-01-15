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Военная операция на Украине ,  
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МИД Украины подтвердил запрет на прямые переговоры с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Павел Бахмут / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Запрет вести переговоры с Россией под руководством Владимира Путина, введенный в 2022 году, действует и сейчас, заявил глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, его слова передает издание «Страна».

«По состоянию на данный момент такой модальности не рассматривалось. Давайте дождемся официальных контактов с США, где мы обсудим дальнейшие шаги», — сказал Сибига нв вопрос о возможности переговоров.

По его словам, переговоры, которые Киев будет проводить с администрацией Трампа, «корреспондируются с формулой мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским.

Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига
Политика
Андрей Сибига

Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин, 4 октября 2022 года. Заявление украинской стороны прозвучало почти сразу после того, как в Кремле прошла церемония подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Позднее, в ноябре 2023 года, Зеленский представил на саммите G20 «формулу мира». Среди ее условий он назвал прекращение боевых действий и вывод российских войск с территории Украины. В российском МИДе называли требования Киева нереалистичными.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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