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Турчак призвал создать условия для возвращения «умных голов» в Россию

Турчак: надо создать условия, чтобы вернулись готовые работать в России «умные головы»
Андрей Турчак
Андрей Турчак (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В России нужно создать «все условия», чтобы уехавшие из страны предприниматели и работники высокотехнологичных отраслей экономики вернулись обратно. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», говорится в телеграм-канале партии.

«Наша задача сделать все и создать все условия для того, чтобы те, кто по каким-то причинам уехал — семейные обстоятельства, смалодушничал — но готов вернуться и работать на свою страну и экономику, могли вернуться обратно», — считает Турчак.

Он заявил, что это касается тех, кто «не позволил себе каких-то огульных высказываний о своей стране, не встал на сторону политических или военных противников России».

По его словам, нужно решать эту задачу в каждом регионе, так как «все эти фамилии известны». Нужно, по его словам, работать над тем, чтобы бизнес вернулся в страну.

«Чтобы начали платить налоги, создавая рабочие места. И самое главное — это касается тех предприятий, где у нас умные головы. Умные головы должны вернуться — давайте себе такую задачу в рамках нашего партийного проекта поставим», — сказал Турчак.

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