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Потанин призвал «не гнать» и не дискриминировать уехавших из России

Бизнесмен заявил, что нужно уважительно отнестись к убеждениям уехавших. По мнению Потанина, уехавшие программисты — сила России, они могут помочь произвести продукт, которого стране катастрофически не хватает
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Владимир Потанин предложил «не отталкивать» россиян, уехавших из страны после начала военной операции на Украине. В интервью телеканалу РБК один из богатейших бизнесменов России (второе место в рейтинге Forbes) раскритиковал идеи конфисковать у них имущество и не пускать в страну.

«Люди уехали, у них, наверное, на это были какие-то причины. Их что-то смутило в том, что происходит. Но большинство из них продолжают работать на нашу страну, экономику, компании. Кто-то из них вернется, кто-то нет. Зачем же их отталкивать и гнать? Они наймутся в другие компании, они все не пальцем деланные. Это же наша сила, а не слабость, их мозги, способность производить продукт, которого, кстати, нам катастрофически не хватает», — говорит Потанин про отъезд программистов.

Он напоминает, что в России собственное программное обеспечение составляет около 20%, а остальное приходится заимствовать у других стран. По мнению миллиардера, для того чтобы ликвидировать этот разрыв, стране нужны «уехавшие». «Когда мы говорим о том, за счет каких ресурсов будем восстанавливать тот ущерб, который нашей стране нанесли санкции, мы его будем восстанавливать прежде всего за счет людей, которые способны это делать».

Потанин призвал уважительно отнестись к «может быть не нравящимся более патриотично настроенным людям убеждениям». Терпимость надо проявлять, подчеркнул он.

«Вообще надо с этой демагогией кончать. Людей, которые вредят и наносят ущерб нашей стране здесь или там, надо судить, доказывать их вину и соответствующим образом по закону наказывать. А тех, кто по-другому думает, надо оценивать по вкладу в общее дело. Эти ребята, которые уехали, они вклад вносят, они делают свой продукт, очень нам нужный. Я бы вообще их никак не дискриминировал, по крайней мере достаточно длительный период времени. Ситуация острая, необычная... У этих молодых людей тоже рушатся представления о том, как мир устроен».

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28 декабря заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать «врагами общества» независимо от «юридической квалификации их деяний». Таких людей нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней», а также нужно лишить источников дохода в России, заявлял он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил позднее, что эти слова касаются только нарушивших закон. Затем сенатор Сергей Цеков предложил конфисковать имущество «у всех граждан России, кто покинул страну и критикует ее», и отправить на нужды участников спецоперации на Украине. «Независимо от того, звезды это или айтишники», — добавил он. С различными предложениями по мерам против «уехавших» выступали и другие депутаты, в том числе они анонсировали внесение в Думу соответствующих законопроектов, в том числе с ограничениями на удаленную работу.

Потанин, наоборот, предлагает дать возможность уехавшим россиянам «почувствовать, понять, попробовать». «Отбирать собственность и клеймить раньше времени людей, мне кажется, это признак слабости, а мы сильная страна, сильная нация, по крайней мере мечтаем о том, чтобы так восприниматься. Поэтому мы должны сильные ходы делать, а не слабые. Нарушение прав собственности — это импульсивный, слабый ход. И наказание людей за то, что они работают, условно говоря, из Еревана или даже из какой-нибудь Германии на нашу экономику, это тоже импульсивный, популистский ход», — уверен он.  

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