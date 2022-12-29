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Клишас назвал эпатажным предложение отобрать имущество уехавших из страны

Клишас: предложение отобрать имущество уехавших из страны — эпатажное и против Конституции
Предложение сенатора Сергея Цекова отобрать имущество уехавщих из страны антиконституционно, указал сенатор Анрей Клишас. Цеков предложил отправить на нужды участников СВО имущество всех, кто уехал из страны и критикует Россию
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Отобрать имущество у уехавших из страны и передать его на нужды участников спецоперации невозможно, это противоречит Конституции, написал в телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.

Клишал репостнул сообщение из другого телеграм-канала, где цитировалось предложение сенатора Сергея Цекова конфисковать имущество «у всех граждан России, кто покинул страну и критикует ее».

«У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — прокомментировал Клишас.

Предложение отобрать имущество уехавших из страны россиян Цеков выдвинул в разговоре с «РИА Новости». «Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники», — сказал Цеков. По его словам, это предложение должно адресовано в том числе «всем этим ургантам и моргенштернам» (рэпер Алишер Моргенштерн признан в России иноагентом).

28 декабря замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал пост в Telegram, в котором назвал предателями уехавших из России противников власти и призвал рассматривать их как «врагов общества». По его мнению, вернуться назад они могут только после «предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Медведева, заявил, что его слова об уехавших из России «предателях» касаются тех, кто нарушает закон. Естественно, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность», — считает Песков. Высказывание замглавы Совбеза он назвал «гражданской позицией».

После начала операции России на Украине и объявления частичной мобилизации часть россиян выехала в другие страны. Точной статистики по числ уехавших россиян власти не раскрывали.

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Из данных Росстата на 5 сентября (до объявления мобилизации) следовало, что из России с начала года выехали 419 тыс. человек — по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года. Миграционный отток составил 96 тыс. против прироста на 114 тыс. в 2021-м. В страны СНГ из России выезжали 368 тыс. человек, а вернулись 294 тыс., миграционный отток составил 73 тыс. против прироста на 111 тыс. в 2021 году. В страны дальнего зарубежья выехали чуть более 50 тыс. человек, а вернулись 27 тыс. (минус 23 тыс. против прироста на 2,5 тыс. в 2021-м).

Из данных ФСБ, опубликованных в ноябре, следует, что число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет. Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре прошлого года. В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года — тогда за аналогичный период ФСБ зафиксировала 16,1 млн выездов. Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Андрей Клишас Совет Федерации сенатор
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