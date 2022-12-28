Медведев предложил не пускать «предателей» в Россию и лишить их заработка
Уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать «врагами общества» независимо от «юридической квалификации их деяний», написал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», — написал он.
Таких людей нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней», а также нужно лишить источников дохода в России, считает зампред Совета безопасности.
«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях только через амнистию или помилование», — считает Медведев.
Ранее зампред Совбеза опубликовал свои прогнозы на 2023 год. Он предупредил, что в канун нового года «многие упражняются в футуристических гипотезах» и предлагают самые неожиданные и «даже абсурдные» предсказания. Медведев напророчил распад Евросоюза, раздел западных областей Украины Польшей и Венгрией, раздел самой Польши, создание четвертого рейха на базе Германии и его войну с Францией, гражданскую войну в США с отделением Калифорнии и Техаса, перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.