Медведев предложил не пускать «предателей» в Россию и лишить их заработка

Покинувших Россию критиков власти нужно лишить доходов в стране и не пускать назад «до конца их дней», даже если против них нет уголовных или административных дел, считает Медведев. Исключение возможно при «публичном раскаянии»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать «врагами общества» независимо от «юридической квалификации их деяний», написал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», — написал он.

Таких людей нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней», а также нужно лишить источников дохода в России, считает зампред Совета безопасности.

«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях только через амнистию или помилование», — считает Медведев.

Ранее зампред Совбеза опубликовал свои прогнозы на 2023 год. Он предупредил, что в канун нового года «многие упражняются в футуристических гипотезах» и предлагают самые неожиданные и «даже абсурдные» предсказания. Медведев напророчил распад Евросоюза, раздел западных областей Украины Польшей и Венгрией, раздел самой Польши, создание четвертого рейха на базе Германии и его войну с Францией, гражданскую войну в США с отделением Калифорнии и Техаса, перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.