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Песков объяснил гражданской позицией слова Медведева о «предателях»

Песков объяснил гражданской позицией слова Медведева об уехавших из России «предателях»
Пресс-секретарь президента заявил, что слова Медведева об уехавших из России «предателях» касаются тех, кто нарушает закон. По его мнению, момент сейчас «достаточно эмоциональный»
Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков
Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Заявление зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что уехавших за границу россиян, которые желают стране поражения, нужно лишить источников дохода в России — это отражение его гражданской позиции, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Там же идет речь о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. Естественно, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам представителя президента, «сейчас в целом достаточно эмоциональный момент, и, конечно, многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич».

28 декабря Медведев опубликовал пост в Telegram, в котором назвал предателями уехавших из России противников власти и призвал рассматривать их как «врагов общества». По мнению зампреда Совбеза, вернуться назад они могут только после «предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование».

Зампред Совбеза ранее говорил, что сам пишет посты в Telegram, поскольку за него «такую штуковину никто не напишет». Летом, объясняя, почему его взгляды и риторика сменились на «ястребиные», хотя в бытность президентом Медведева воспринимали как либерала, он сказал: «Связано это не с тем, что я каким-то образом переродился, а с тем, какой курс стали проводить наши партнеры. Этот курс иначе как русофобским я назвать не могу».

Медведев — не первый, кто предлагает ввести санкции для уехавших из страны россиян. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты разрабатывают законопроект об отмене налоговых преференций для покинувших страну и повышении для них ставки налогообложения. В Госдуме уточнили, что речь идет только о самозанятых и индивидуальных предпринимателях. Глава Минфина Антон Силуанов, комментируя инициативу, заявил, что решение должно быть взвешенным, и «главное — не навредить».

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Кроме того, глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас не исключал введения ограничений для работы из-за границы для сотрудников «чувствительных сфер экономики», таких как государственный сектор. В Кремле говорили, что не обсуждают этот вопрос.

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