24.02–24.01. Инфографика

Что произошло в России и мире за последние 11 месяцев — в инфографике РБК

Специальная военная операция

2 января Минобороны сообщило об ударе ВСУ в районе Макеевки в ДНР. В результате в новогоднюю ночь погибли 89 российских военнослужащих.

5 января президент Владимир Путин поручил российским военным ввести режим прекращения огня на 6 и 7 января. С предложением о рождественском перемирии до этого выступил патриарх Кирилл. Киев перемирие не поддержал

11 января министр обороны Сергей Шойгу сменил командующего Объединенной группировкой войск: им был назначен глава Генштаба Валерий Герасимов. Прежний командующий Сергей Суровикин стал одним из его заместителей.

11 января Евгений Пригожин заявил, что Соледар взят бойцами ЧВК «Вагнер», и подчеркнул, что кроме нее в штурме «не участвовали никакие подразделения». Минобороны отчиталось об установлении контроля над городом 13 января, в сообщении упоминались действия авиации, артиллерии и десантников. Пригожин в тот же день заявил, что «у бойцов ЧВК «Вагнер» постоянно пытаются украсть победу». Вскоре ведомство уточнило, что наступление осуществляла разнородная группировка сил, а непосредственный штурм городских кварталов осуществляли «добровольцы штурмовых отрядов» ЧВК. Похожие формулировки впоследствии появлялись в сводках и в отношении других населенных пунктов.

14 января в городе Днепр после взрыва обрушился подъезд жилой многоэтажки. По данным местных властей, погибли более 40 человек. Постпред России при ООН Василий Небензя объяснил это действиями украинской ПВО: «Установка ПВО была размещена в жилом квартале в нарушение норм международного гуманитарного права». Ранее действия ПВО в качестве причины трагедии называл внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Впоследствии он назвал эти слова ошибкой, извинился и ушел в отставку. Глава областной администрации Валентин Резниченко назвал причиной взрыва «попадание вражеской ракеты».

20 января на авиабазе «Рамштайн» в Германии прошли переговоры западных стран об очередном пакете военной помощи Украине. Самые крупные поставки пообещали США. Вопрос о немецких танках Leopard, спор о которых предварял переговоры, остался нерешенным.

Что произошло в экономике

Сколько санкций ввели в отношении России

11 января Эстония потребовала сократить число дипломатов в российском посольстве до восьми. Таллин объяснил это целью добиться паритета в численности должностей в дипмиссии.

23 января российский МИД потребовал, чтобы до 7 февраля страну покинул эстонский посол, Эстония ответила зеркально. Латвия в тот же день заявила, что из солидарности с Эстонией также понизит уровень дипотношений с Россией, и потребовала от российского посла покинуть страну к 24 февраля.

17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила подготовку очередного, десятого пакета санкций против России. Ранее о том, что его могут принять к 24 февраля, сообщал Reuters.

Как меняется рейтинг президента

Как политики в это время общались между собой