В ЕС пообещали «закрыть лазейки» новым пакетом санкций против России

Reuters ранее писал, что 10-й пакет санкций против России может быть введен 24 февраля. Глава ЕК подтвердила подготовку пакета и указала, что он в основном коснется закрытия уже существующих «лазеек»

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила подготовку десятого пакета санкций против России и отметила, что он в основном будет сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах. Об этом она сообщила CNN.

«Десятый раунд будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть существующие лазейки, покончить с попытками обхода [санкций] и чтобы эти попытки имели огромные последствия для тех, кто их применяет», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее 17 января она пообещала России «десятилетия рецессии» из-за введенных ЕС санкций. «Мы ввели самые строгие санкции за всю историю, в результате чего российская экономика на десятилетия погрузится в рецессию, а ее промышленность лишится современных и важных технологий», — отмечала глава Еврокомиссии.

С конца февраля 2022 года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Они затронули финансовый сектор и фондовый рынок, экспорт и импорт, международные резервы, авиасообщение, сферы спорта и культуры и др.

Ранее о том, что Евросоюз может ввести новый пакет санкций против России уже 24 февраля 2023 года, сообщал Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По данным агентства, новые ограничения лоббируют Польша и Литва, которые настаивают на санкциях против ядерного сектора. Кроме этого, собеседники агентства рассказали, что «ястребы ЕС» намерены выступить с предложением запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить больше российских банков из глобальной системы SWIFT.

Как позже уточнили «Известиям» несколько депутатов в Европарламенте, в рамках десятого пакета ЕС обсуждает введение санкций против патриарха Кирилла, «Росатома», экспорта алмазов, а также снижение потолка цен на российскую нефть.

Москва неоднократно называла санкции незаконными и бьющими по тем, кто их вводит. На совещании 17 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что динамика российской экономики в 2022 году оказалась «лучше многих экспертных прогнозов». «По оценке Минэкономразвития, коллеги еще скажут, валовой внутренний продукт России за январь—ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%, тогда как предрекали нам — помните, и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов, — предрекали падение и 10, и 15, и даже 20%», — сказал Путин.