В ЕС пообещали «закрыть лазейки» новым пакетом санкций против России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 19:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:35
Песков назвал слухами сообщения о новой волне мобилизации с 18 января Политика, 20:34
Президент Литвы назвал сложным достижение членства Украины в НАТО Политика, 20:26
Глава МВФ вспомнила на форуме в Давосе песню «Хотят ли русские войны» Политика, 20:21
Отказавшийся от сборов «Спартака» Промес провел тренировку с молодежкой Спорт, 20:11
США ввели визовые ограничения против членов белорусского парламента Политика, 20:10
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 20:06
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
На горном курорте Шерегеш нашли нелегальную канатную дорогу Общество, 19:59
СБУ задержала пытавшихся узнать места базирования HIMARS переселенцев Политика, 19:48
В ЕС пообещали «закрыть лазейки» новым пакетом санкций против России Политика, 19:40
Клуб КХЛ проведет товарищеский матч с заключенными в Приморье Спорт, 19:34
Goldman Sachs предсказал приход «стадии Златовласки» для сырьевых рынков Инвестиции, 19:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Ростовский губернатор объяснил сообщения о взрыве над селом Политика, 19:07
Война санкций ,  
0 

В ЕС пообещали «закрыть лазейки» новым пакетом санкций против России

Фон дер Ляйен: в рамках 10-го пакета санкций против России ЕС намерен «закрыть лазейки»
Reuters ранее писал, что 10-й пакет санкций против России может быть введен 24 февраля. Глава ЕК подтвердила подготовку пакета и указала, что он в основном коснется закрытия уже существующих «лазеек»
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила подготовку десятого пакета санкций против России и отметила, что он в основном будет сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах. Об этом она сообщила CNN.

«Десятый раунд будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть существующие лазейки, покончить с попытками обхода [санкций] и чтобы эти попытки имели огромные последствия для тех, кто их применяет», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее 17 января она пообещала России «десятилетия рецессии» из-за введенных ЕС санкций. «Мы ввели самые строгие санкции за всю историю, в результате чего российская экономика на десятилетия погрузится в рецессию, а ее промышленность лишится современных и важных технологий», — отмечала глава Еврокомиссии.

С конца февраля 2022 года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Они затронули финансовый сектор и фондовый рынок, экспорт и импорт, международные резервы, авиасообщение, сферы спорта и культуры и др.

Ранее о том, что Евросоюз может ввести новый пакет санкций против России уже 24 февраля 2023 года, сообщал Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По данным агентства, новые ограничения лоббируют Польша и Литва, которые настаивают на санкциях против ядерного сектора. Кроме этого, собеседники агентства рассказали, что «ястребы ЕС» намерены выступить с предложением запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить больше российских банков из глобальной системы SWIFT.

Как позже уточнили «Известиям» несколько депутатов в Европарламенте, в рамках десятого пакета ЕС обсуждает введение санкций против патриарха Кирилла, «Росатома», экспорта алмазов, а также снижение потолка цен на российскую нефть.

Читайте на РБК Pro
Как аферисты наживаются на хайпе вокруг искусственного интеллекта
Ребенок тратит много времени на уроки. Почему не надо ему помогать
Почему корпоративные облигации перестали быть надежным вложением
Что такое сверхчувствительность и как она помогает карьере — Quartz

Москва неоднократно называла санкции незаконными и бьющими по тем, кто их вводит. На совещании 17 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что динамика российской экономики в 2022 году оказалась «лучше многих экспертных прогнозов». «По оценке Минэкономразвития, коллеги еще скажут, валовой внутренний продукт России за январь—ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%, тогда как предрекали нам — помните, и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов, — предрекали падение и 10, и 15, и даже 20%», — сказал Путин.

В ЕС пообещали «закрыть лазейки» новым пакетом санкций против России
В ЕС пообещали «закрыть лазейки» новым пакетом санкций против России

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции Россия Военная операция на Украине Урсула фон дер Ляйен
Материалы по теме
МИД объявил о запрете въезда чиновникам ЕС в ответ на 9-й пакет санкций
Политика
«Известия» узнали о плане ЕС ввести санкции против патриарха и «Росатома»
Политика
Фон дер Ляйен пообещала России «десятилетия рецессии» из-за санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter