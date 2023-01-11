Пригожин заявил о контроле над Соледаром и «котле» в центре города

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 74,54 (-0,53) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 69,61 (-0,69) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Умер последний король Греции Константин II Общество, 01:22
CNN показал очереди в крематории в Китае на фоне вспышки COVID Общество, 01:00
Россияне составили половину от числа туристов в Монголии в 2022 году Общество, 00:39
Какие рекорды Александр Овечкин побил в нынешнем сезоне Спорт, 00:30
Украинская доля в новых бизнесах в Польше выросла более чем в 8 раз Бизнес, 00:30
Пригожин заявил о контроле над Соледаром и «котле» в центре города Политика, 00:17
МИД рассказал о реакции Казахстана на «юрту несокрушимости» в Буче Политика, 00:16
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Белгородский губернатор заявил о новых раненых после обстрела Шебекино Политика, 00:05
Больше половины мужчин в России стали «антизожниками» Экономика, 00:01
В Москве резко вырос срок простоя элитной недвижимости под аренду Недвижимость, 00:01
Водителей будут штрафовать за выброшенный мусор из машины с помощью камер Общество, 00:01
Шольц в Давосе выступит против «мировоззрения Холодной войны» Политика, 00:01
Швеция передаст Украине артиллерийские системы Archer Политика, 10 янв, 23:36
Зеленский лишил гражданства Медведчука и еще трех депутатов Политика, 10 янв, 23:21
Военная операция на Украине ,  
0 

Пригожин заявил о контроле над Соледаром и «котле» в центре города

Пригожин заявил, что бойцы ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара
Бойцы ЧВК Вагнера полностью контролируют город, в центре образован «котел», там идут бои, заявил Пригожин. Пушилин говорил, что после Соледара российские силы намерены занять Артемовск и Северск
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения частной военной компании (ЧВК) Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара, заявил основатель группы Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

«В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», — сказал основатель ЧВК, добавив, что о количестве пленных станет известно позже.

Пригожин подчеркнул, что «в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер». Агентство «РИА Новости» пишет, что они также взяли под контроль соляные шахты в городе.

Несколькими часами ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль центр Соледара, они «уже закрепились с одной стороны, с другой достаточно эффективно продвигаются», а в западной части города «проводят зачистку». Также, со слов Пушилина, российские силы полностью перехватили инициативу на донецком направлении.

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее города Артемовск (украинское название — Бахмут). В районе Артемовска и Соледара идут ожесточенные бои: в начале декабря Минобороны России сообщило о наступлении в этом районе и взятии под контроль нескольких населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря называл соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для ВСУ.

9 января замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска начали штурм Соледара, в котором задействовано большое количество групп, «сформированных из лучших резервов вагнеровцев». Пригожин в свою очередь заявлял, что на западных окраинах города идут тяжелейшие кровопролитные бои, и «ВСУ с честью защищают территорию Соледара».

Читайте на РБК Pro
Налоговая система России сильно обновится в 2023 году. Что важно знать
Как глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире — The Economist
Группа риска: какие сотрудники легче всего меняют место работы
Какие российские компании растут быстрее всех. Рейтинг РБК

По словам Пушилина, после занятия Соледара российские силы направят усилия на установление контроля над Артемовском и Северском, где также «достаточно серьезные» укрепления ВСУ.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Соледар Евгений Пригожин ЧВК Вагнера
Материалы по теме
Пригожин опроверг массовое дезертирство украинцев в Бахмуте и Соледаре
Политика
В ДНР сообщили о взятии села Бахмутское у Соледара
Политика
Пушилин заявил о контроле над центром Соледара
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter