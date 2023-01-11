Пригожин заявил, что бойцы ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара

Пригожин заявил о контроле над Соледаром и «котле» в центре города

Бойцы ЧВК Вагнера полностью контролируют город, в центре образован «котел», там идут бои, заявил Пригожин. Пушилин говорил, что после Соледара российские силы намерены занять Артемовск и Северск

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения частной военной компании (ЧВК) Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара, заявил основатель группы Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

«В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», — сказал основатель ЧВК, добавив, что о количестве пленных станет известно позже.

Пригожин подчеркнул, что «в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер». Агентство «РИА Новости» пишет, что они также взяли под контроль соляные шахты в городе.

Несколькими часами ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль центр Соледара, они «уже закрепились с одной стороны, с другой достаточно эффективно продвигаются», а в западной части города «проводят зачистку». Также, со слов Пушилина, российские силы полностью перехватили инициативу на донецком направлении.

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее города Артемовск (украинское название — Бахмут). В районе Артемовска и Соледара идут ожесточенные бои: в начале декабря Минобороны России сообщило о наступлении в этом районе и взятии под контроль нескольких населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря называл соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для ВСУ.

9 января замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска начали штурм Соледара, в котором задействовано большое количество групп, «сформированных из лучших резервов вагнеровцев». Пригожин в свою очередь заявлял, что на западных окраинах города идут тяжелейшие кровопролитные бои, и «ВСУ с честью защищают территорию Соледара».

По словам Пушилина, после занятия Соледара российские силы направят усилия на установление контроля над Артемовском и Северском, где также «достаточно серьезные» укрепления ВСУ.