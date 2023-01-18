Небензя связал трагедию в Днепре с подбитой ПВО Украины ракетой

Постпред России при ООН указал, что установка ПВО располагалась в жилом квартале «в нарушение норм международного гуманитарного права», в результате сбитая ракета упала на жилой дом

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя (Фото: Zuma / ТАСС)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, говоря о трагедии в Днепре, заявил, что российская ракета была подбита средствами ПВО Украины.

«И поскольку установка ПВО была размещена в жилом квартале в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, сбитая ракета упала на жилой дом», — сказал он на заседании СБ ООН по ситуации с правами человека на Украине.

По его словам, западные коллеги попытались «затмить» трагедией в Днепре предложенную Россией тему заседания, а саму ее «объявить ложной и незаслуживающей обсуждения». «При этом никто из вас не упомянул про истинную подоплеку произошедшего, которая была озвучена в том числе официальными лицами Украины», — указал дипломат.

Если бы Киев прислушался к требованиям международного гуманитарного права и был бы готов к мирным переговорам «на реалистичных условиях», этой трагедии не было бы, как и не было бы нужды у России наносить удары «по объекту инфраструктуры, поддерживающему военный потенциал Украины», убежден Небензя.

Постпред отметил, что Запад не сможет «списывать все, что делает киевский режим на необходимость защиты от России в условиях военных действий». Москва не стремится уничтожить Украину как государство, но и мириться с тем, что у ее границ «формируется человеконенавистническая русофобская и антихристианская диктатура», не собирается.

Ранее о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими силами ПВО, заявил внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Впоследствии он назвал свои слова «преждевременной ошибочной версией» и несколько раз извинился. Кроме того, Арестович подал в отставку. В офисе украинского лидера ее приняли.

14 января в результате взрыва в многоэтажке в Днепре обрушился подъезд. Перед этим по всей стране была объявлена воздушная тревога, а власти сообщали о работе ПВО. По словам мэра Бориса Филатова, тогда погибли 44 человека.