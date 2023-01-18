Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Премьер Испании заявил о «скрытых» союзниках Путина в Европе Политика, 02:18
Небензя связал трагедию в Днепре с подбитой ПВО Украины ракетой Политика, 02:17
ООН заявила о беспокойстве из-за украинского законопроекта о запрете УПЦ Политика, 01:47
В Тюмени пара попросила суд о разводе из-за смены пола супругом Общество, 00:35
Фанаты с низким IQ. История скандалов Даниила Медведева с болельщиками Спорт, 00:30
Митрополит РПЦ впервые выступил на заседании Совбеза ООН по Украине Политика, 00:11
Кадыров заявил о взятии штурмом опорного пункта на Марьинском направлении Политика, 00:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Командир «Пятнашки» заявил об отсутствии запрета на бороды на передовой Политика, 00:00
Власти предложили на 3 года запретить взыскание долгов с жителей Донбасса Финансы, 00:00
Контракт главы «Газпром-Медиа» досрочно продлили на три года Технологии и медиа, 00:00
Голландский премьер заявил о готовности передать Киеву системы Patriot Политика, 17 янв, 23:39
Главком Украины встретился с американским генералом на польской границе Политика, 17 янв, 23:32
Суд заочно арестовал создателя первого казино в игорной зоне России Общество, 17 янв, 23:11
Немецкая полиция задержала Грету Тунберг на акции против добычи угля Общество, 17 янв, 22:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Небензя связал трагедию в Днепре с подбитой ПВО Украины ракетой

Небензя заявил, что российская ракета в Днепре была подбита силами ПВО Украины
Постпред России при ООН указал, что установка ПВО располагалась в жилом квартале «в нарушение норм международного гуманитарного права», в результате сбитая ракета упала на жилой дом
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя (Фото: Zuma / ТАСС)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, говоря о трагедии в Днепре, заявил, что российская ракета была подбита средствами ПВО Украины.

«И поскольку установка ПВО была размещена в жилом квартале в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, сбитая ракета упала на жилой дом», — сказал он на заседании СБ ООН по ситуации с правами человека на Украине.

По его словам, западные коллеги попытались «затмить» трагедией в Днепре предложенную Россией тему заседания, а саму ее «объявить ложной и незаслуживающей обсуждения». «При этом никто из вас не упомянул про истинную подоплеку произошедшего, которая была озвучена в том числе официальными лицами Украины», — указал дипломат.

Если бы Киев прислушался к требованиям международного гуманитарного права и был бы готов к мирным переговорам «на реалистичных условиях», этой трагедии не было бы, как и не было бы нужды у России наносить удары «по объекту инфраструктуры, поддерживающему военный потенциал Украины», убежден Небензя.

Постпред отметил, что Запад не сможет «списывать все, что делает киевский режим на необходимость защиты от России в условиях военных действий». Москва не стремится уничтожить Украину как государство, но и мириться с тем, что у ее границ «формируется человеконенавистническая русофобская и антихристианская диктатура», не собирается.

Ранее о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими силами ПВО, заявил внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Впоследствии он назвал свои слова «преждевременной ошибочной версией» и несколько раз извинился. Кроме того, Арестович подал в отставку. В офисе украинского лидера ее приняли.

Читайте на РБК Pro
Финансовая феминистка: как женщине получить более высокую зарплату
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране
Видеозвонок в банк: как скоро появится и в чем опасность для клиентов
«Похоже на удар в живот»: какой спорт спасает Цукерберга от перегрузки

14 января в результате взрыва в многоэтажке в Днепре обрушился подъезд. Перед этим по всей стране была объявлена воздушная тревога, а власти сообщали о работе ПВО. По словам мэра Бориса Филатова, тогда погибли 44 человека.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Василий Небензя Днепр Военная операция на Украине
Материалы по теме
Кремль связал падение ракеты на дом в Днепре с работой ПВО Украины
Политика
Зеленский сообщил о гибели 30 человек при обрушении многоэтажки в Днепре
Политика
Мэр Днепра назвал Арестовича «помойным ртом» после его слов о работе ПВО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter